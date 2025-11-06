Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của MTTQ cho 230 học viên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ 166 xã, phường.

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ngày 6/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của MTTQ cho 230 học viên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ 166 xã, phường.

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Vận động xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn công tác vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn thực hiện quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-BTT, ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương yêu cầu các ban chuyên môn khi tổ chức các chương trình tập huấn, cần khảo sát nội dung, tham mưu công tác tập huấn bài bản, đáp ứng nhu cầu của cơ sở để triển khai công tác được thuận lợi.

MTTQ cấp xã tiếp tục triển khai sâu rộng việc chăm lo cho người nghèo theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” minh bạch, đúng quy trình, để các nguồn hỗ trợ đến sớm nhất với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Quản lý #hướng dẫn #Chủ tịch #nghiệp vụ #tỉnh #Lãnh đạo #Người nghèo #Hoàn cảnh khó khăn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh