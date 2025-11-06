Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ngày 6/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các quỹ xã hội của MTTQ cho 230 học viên là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ 166 xã, phường.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Vận động xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn công tác vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn thực hiện quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-BTT, ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương yêu cầu các ban chuyên môn khi tổ chức các chương trình tập huấn, cần khảo sát nội dung, tham mưu công tác tập huấn bài bản, đáp ứng nhu cầu của cơ sở để triển khai công tác được thuận lợi.

MTTQ cấp xã tiếp tục triển khai sâu rộng việc chăm lo cho người nghèo theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” minh bạch, đúng quy trình, để các nguồn hỗ trợ đến sớm nhất với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Nga