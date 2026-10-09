Houthi tấn công sân bay Riyadh, hoạt động hàng không gián đoạn

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Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo người lao động tránh xa các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của nước này. Các diễn biến mới đã gây gián đoạn hoạt động hàng không và làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại Saudi Arabia trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tiếp tục leo thang.

Houthi ngày 8/10 tuyên bố thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh. Một máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Saudia được cho là đã bị hư hại nghiêm trọng và bốc cháy khi đang đỗ gần nhà ga sân bay, có thể do trúng mảnh vỡ hoặc vật thể bay. Chưa có thông tin xác nhận về thương vong trong vụ việc.

Trong khi đó, giới chức Saudi Arabia cho biết mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn tên lửa đã làm hư hại một trường mẫu giáo và một tổ hợp y tế tại thủ đô.

Các cuộc tấn công cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không. Theo công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium, gần một nửa số chuyến bay khởi hành từ sân bay Riyadh bị hủy trong ngày 8/10. Một số hãng hàng không đã tạm đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Saudi Arabia. Air India, Air India Express và NAS Air thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 10/10, trong khi IndiGo đình chỉ khai thác đường bay này đến ngày 9/10. Một số chuyến bay hướng tới Riyadh buộc phải quay đầu; hãng Lufthansa cũng tạm ngừng các chuyến bay đến thành phố này.

Trước tình hình trên, một số doanh nghiệp đa quốc gia tại Riyadh yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, một số trường học áp dụng biện pháp trú ẩn tại chỗ trong khi các nhà ngoại giao được cho là đã nhận chỉ thị ở lại trong khuôn viên đại sứ quán. Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này tại Saudi Arabia tăng cường cảnh giác.

Đợt leo thang diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Yemen tái bùng phát từ tháng 7. Houthi tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia là để đáp trả sự hỗ trợ của Riyadh đối với các lực lượng đang giao tranh với nhóm này.

Thanh Hằng