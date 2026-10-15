Houthi liên tiếp tấn công tên lửa, làm gia tăng lo ngại về an ninh tại Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid và các vị trí quân sự. Tình hình an ninh diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế tại nước này.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cho biết, ngày 14/10, lực lượng này đã tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đồng thời tuyên bố ba tên lửa đạn đạo khác đã đánh trúng các điểm tập kết quân sự của Saudi Arabia tại thủ đô, gây thương vong lớn và phá hủy nhiều phương tiện.

Ông Saree cảnh báo các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Saudi Arabia sẽ tiếp diễn, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không quốc tế, người dân và nhân viên tránh xa những sân bay và cơ sở dầu mỏ bị lực lượng này xác định là mục tiêu.

Tuy nhiên, phía Saudi Arabia bác bỏ những tuyên bố trên, cho biết tên lửa hướng tới Riyadh đã bị đánh chặn và phá hủy. Giới chức nước này thông báo một người dân bị thương do mảnh vỡ rơi xuống, không có trường hợp tử vong trong các cuộc tấn công hôm 14/10.

Trong lúc này, căng thẳng an ninh đang tác động đến lịch tổ chức các giải thể thao lớn tại Saudi Arabia. Ban tổ chức giải quần vợt Six Kings Slam ngày 14/10 thông báo lùi giải đấu dự kiến diễn ra trong tháng này sang các ngày từ 27-30/12.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết sẵn sàng xem xét hoãn Asian Cup đến năm 2028 nếu tình hình an ninh tiếp tục xấu đi. Giải đấu dự kiến được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu năm 2027. Các nhà tổ chức sẽ theo dõi diễn biến trước khi quyết định có điều chỉnh kế hoạch hay không.

Ở môn golf, Asian Tour cũng đang giám sát chặt chẽ tình hình trước thềm giải Saudi International, dự kiến diễn ra tại Riyadh trong tháng 11. Những bất ổn hiện nay làm dấy lên câu hỏi về khả năng Saudi Arabia bảo đảm an ninh cho các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới.

Ngọc Liên