Hơn 1,18 triệu lượt khách tham quan Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Chỉ trong 3 ngày kể từ sau lễ khai mạc, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã ghi nhận hơn 1,18 triệu lượt khách tham quan, trở thành sự kiện có lượng khách đông kỷ lục từ trước đến nay tại Việt Nam.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đón lượng khách kỷ lục đến tham quan.

Theo số liệu từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), ngày 28/8 (ngày khai mạc) có hơn 230.000 lượt khách; ngày 29/8 gần 300.000 lượt và ngày 30/8 với hơn 650.000 lượt.

Để đáp ứng lượng khách đông đảo, Ban tổ chức đã triển khai đồng bộ nhiều dịch vụ, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện và văn minh. Hệ thống gồm 20 tuyến xe buýt kết nối các điểm trong thành phố; 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí; 925 nhà vệ sinh bố trí trong nhà và ngoài trời, có khu riêng cho người khuyết tật.

Khu ẩm thực được sắp xếp khoa học với 2 phân khu ngoài trời tại sân Bắc và sân Tây (114 kiosk), 4 phân khu trong nhà tại các sảnh tầng 2, 3, 6, 7 của nhà Kim Quy cùng nhiều kiosk bổ sung. Ngoài ra còn có 12 quầy thông tin, hệ thống bảng chỉ dẫn đặt khắp khuôn viên, cẩm nang thông tin phát miễn phí (có bản online) cùng bản đồ số Digimap hỗ trợ định vị và chỉ đường thuận tiện.

Triển khai nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách tham quan.

Song song các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nhân dân và khách tham quan, triển lãm mỗi ngày diễn ra trung bình 100 sự kiện và hoạt động trải nghiệm phong phú.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động diễn ra tại Triển lãm gồm các màn bắn pháo hoa tầm cao (ngày 28/8, 2/9 và 5/9), trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, bay khinh khí cầu, thả diều nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng 34 tỉnh, thành phố thực hiện.

Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm.

Hơn 200 khu trưng bày còn tổ chức hội thảo chuyên đề, chương trình tương tác, tặng quà nhằm tăng tính kết nối với công chúng.

Với sự tham gia nhiệt tình của gần 2.000 lễ tân và tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng điều phối của VEC đã góp phần tạo nên một khối thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân trong một sự kiện chính trị-văn hóa có ý nghĩa trọng đại của đất nước.

Theo Báo Nhân Dân