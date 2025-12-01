Hotline: 0822.173.636   |

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Quang cảnh phiên họp Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay, 1/12, Quốc hội sẽ làm việc về 3 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Chuyển đổi số, Luật Đất đai.

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, từ từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 20, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ 20 đến 17 giờ 45, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
