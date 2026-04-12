Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng"

Chiều 2/4, tại trường quay S8 (Báo và PTTH Quảng Ninh), trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Báo và PTTH Quảng Ninh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng”.

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo thể loại Phát thanh trực tiếp, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 9-11/4), cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét về tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của các ê-kíp dự thi trên cả nước.

Các chương trình tham dự thi năm nay được dàn dựng công phu; nội dung phong phú, bám sát dòng chảy thời sự, phản ánh sinh động các vấn đề của đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn. Đặc biệt, các chương trình đều có sự kết nối, tương tác với khán giả thông qua chương trình phát thanh, mạng xã hội và các nền tảng số.

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng, phòng Thư ký biên tập phát thanh, truyền hình (Báo và PTTH Quảng Ninh) chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng được một chương trình phát thanh trực tiếp chạm đến khán giả.

MC Lê Thị Thùy Linh (Báo và PTTH Nghệ An) chia sẻ kinh nghiệm trong dẫn các chương trình chính luận.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan báo chí như: Báo và PTTH Nghệ An, Báo và PTTH Quảng Ninh, Báo và PTTH An Giang, Đài PTTH Hồ Chí Minh... đã chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một chương trình phát thanh trực tiếp hấp dẫn, có chiều sâu, giàu cảm xúc, qua đó tạo sự kết nối mạnh mẽ với công chúng. Bên cạnh đó, các MC, kỹ thuật viên cũng trao đổi về kỹ năng dẫn dắt, tương tác, xử lý tình huống và vai trò quan trọng của công nghệ trong sản xuất chương trình.

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là việc ứng dụng nền tảng số trong phát thanh trực tiếp. Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, việc kết hợp hài hòa giữa bản sắc của phát thanh truyền thống với công nghệ hiện đại là chìa khóa để nâng cao sức hấp dẫn và mở rộng đối tượng công chúng.

Kết luận hội thảo, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc (VOV), Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, khẳng định: Để giúp cho các chương trình hấp dẫn hơn, phát thanh trực tiếp cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao tính tương tác, đồng thời tận dụng hiệu quả các nền tảng số để khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, cần có tư duy số một cách nghiêm túc, chủ động tiếp cận môi trường số, xác định nội dung số và công chúng số là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan báo chí, trong đó có lĩnh vực phát thanh.

Hội thảo đã mang đến nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần giúp đội ngũ những người làm báo phát thanh nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu chinh phục công chúng trong kỷ nguyên số.

