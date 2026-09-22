Hội thảo đầu bờ giống lúa thuần chất lượng cao Lộc Trời 28

Ngày 22/9, HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Lộc, xã Hoa Lộc tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả Mô hình cơ giới hóa đồng bộ, gieo cấy giống lúa thuần chất lượng cao Lộc Trời 28 tại cánh đồng thôn Sen Cừ, xã Hoa Lộc.

Trong vụ mùa 2026, HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Lộc đã phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng Lộc Trời (đơn vị nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống) và Công ty Giống cây trồng Bà Triệu (đơn vị thực hiện khâu cơ giới hóa mạ khay - máy cấy) tổ chức sản xuất 5,7ha giống lúa lộc trời, với sự tham gia của 50 hộ dân là thành viên HTX và nông dân tiêu biểu của địa phương.

Mô hình được thực hiện cơ giới hóa đồng bộ (làm đất, mạ khay, máy cấy, phun thuốc bằng máy bay không người lái, gặt máy) và gieo cấy mật độ cấy 27-30 khóm/m2. Mặc dù sản xuất vụ mùa năm 2026 tại địa phương gặp khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp nhưng giống lúa Lộc Trời 28 sinh trưởng phát triển khá tốt.

Theo đánh giá thực địa cho thấy, giống lúa Lộc Trời 28 là giống cảm ôn gieo cấy được 2 vụ. Lúa có thời gian Sinh trưởng: 105 - 130 ngày - chiều cao cây: 95 - 100cm, hạt thon dài, mảnh, trong, không bạc bụng và có độ trắng tốt.

Ở đồng đất địa phương, giống lúa Lộc Trời 28 có thân cứng cây, chống chịu bệnh tốt đặc biệt là đạo ôn và bạc lá, chống chịu đổ ngã.

Dự kiến, năng suất thực thu tại ruộng ước đạt 52 tạ/ha, cao hơn các giống lúa thuần chất lượng đang gieo cấy tại địa phương. Chất lượng cơm mềm, dẻo, có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt hậu.

Với các ưu điểm vượt trội, giống lúa Lộc Trời 28, địa phương sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất ở các mùa vụ năm 2027.

Lê Hòa