Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025

Sáng 16/8, Sở Y tế long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025. Đây là dịp tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân xuất sắc; đồng thời hướng tới xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển toàn diện, góp phần đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; trong những năm qua, ngành y tế đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị 34, Chỉ thị 43 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, phong trào thi đua trong toàn ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2025, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã ghi dấu ấn với những thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, ngành y tế đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, nâng cao chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Các phong trào thi đua được ngành y tế triển khai đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu với nhiều giải pháp thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, được đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế tận tình, chuyên nghiệp, hết lòng vì người bệnh...

Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng thưởng phần thưởng cao quý, như: “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của các Bộ, ngành và của UBND tỉnh.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước toàn ngành. Đây là dịp tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân xuất sắc; đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được; cũng như sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giai đoạn 2025 – 2030, hướng tới xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Ngành Y tế phát động phong trào thi đua yêu nước, hướng đến mục tiêu “Vì sức khỏe của cộng đồng - Vì sự nghiệp dân cường nước thịnh” với tâm đức “Lương y phải như từ mẫu - Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

Phát biểu phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030, đồng chí Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh 5 nội dung thi đua trọng tâm. Đó là khơi dậy, lan tỏa, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả chuyên môn; khơi dậy tinh thần, ý chí tự thân của mỗi cá nhân và tổ chức trong học tập, rèn luyện kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, gắn với việc nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Trọng tâm là phong trào thi đua “Ngành Y tế Thanh Hóa làm theo lời Bác dạy” gắn với phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, Phong trào xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và “Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... tất cả cùng hướng đến mục tiêu “Vì sức khỏe của cộng đồng - Vì sự nghiệp dân cường nước thịnh” với tâm đức “Lương y phải như từ mẫu - Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

Giám đốc Sở Y tế trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025.

Giám đốc Sở Y tế trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Y tế đã tặng Giấy khen cho 44 tập thể và 63 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025.

Tô Hà