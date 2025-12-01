Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa toạ đàm, gặp mặt các lưu học sinh Lào

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 – 02/12/2025), chiều ngày 01/12, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt và giao lưu với đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu trao quà cho đại diện các lưu học sinh Lào.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hữu nghị trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân các bộ tộc Lào, trong đó có tỉnh Hủa Phăn, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong tiến trình vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào, mối quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành nguồn động lực góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa, gửi lời chúc mừng tới các đại biểu và lưu học sinh Lào nhân dịp Quốc khánh. Đồng chí khẳng định truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng 160 sinh viên Lào đang học tập tại Thanh Hóa sẽ trở thành cầu nối lan tỏa tình hữu nghị, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần làm cho tình cảm ấy ngày càng bền chặt, trường tồn.

Phương Đỗ