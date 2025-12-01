Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa toạ đàm, gặp mặt các lưu học sinh Lào

Phương Đỗ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 – 02/12/2025), chiều ngày 01/12, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt và giao lưu với đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa toạ đàm, gặp mặt các lưu học sinh Lào

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 – 02/12/2025), chiều ngày 01/12, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt và giao lưu với đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa toạ đàm, gặp mặt các lưu học sinh Lào

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu trao quà cho đại diện các lưu học sinh Lào.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hữu nghị trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân các bộ tộc Lào, trong đó có tỉnh Hủa Phăn, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong tiến trình vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào, mối quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành nguồn động lực góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa, gửi lời chúc mừng tới các đại biểu và lưu học sinh Lào nhân dịp Quốc khánh. Đồng chí khẳng định truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng 160 sinh viên Lào đang học tập tại Thanh Hóa sẽ trở thành cầu nối lan tỏa tình hữu nghị, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần làm cho tình cảm ấy ngày càng bền chặt, trường tồn.

Phương Đỗ

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Thanh hóa #Lưu học sinh lào #tỉnh Hủa Phăn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh