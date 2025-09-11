Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn về vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan

Theo AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn vào ngày 12/9 theo đề nghị của Ba Lan sau khi Warsaw cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng một cuộc tập kích thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ba Lan. Đây là thông báo của Hàn Quốc - Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, công bố ngày 11/9.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 15h00 (tức 2h00 ngày 13/9 giờ Hà Nội) và đã được một số thành viên khác của Hội đồng Bảo an ủng hộ, trong đó có Anh, Pháp và Slovenia.

Trước đó, Ba Lan đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về hành động xâm phạm không phận Ba Lan, 1 ngày sau khi Warsaw cáo buộc Moskva tiến hành cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Ba Lan.

Trong chuyến thị sát một căn cứ không quân ở miền Tây Ba Lan, Tổng thống Karol Nawrocki cùng ngày cho rằng vụ việc nêu trên là “nỗ lực nhằm thử phản ứng của NATO và khả năng sẵn sàng của chúng ta."

Ba Lan đã tăng cường an ninh, đình chỉ không lưu dọc biên giới phía Đông với Belarus và Ukraine đối với các chuyến bay dân sự hoạt động ở độ cao 3 km, kể cả UAV, cho đến ngày 9/12.

Ba Lan cũng thông báo đóng các cửa khẩu còn mở với Belarus từ ngày 12/9 do cuộc tập trận Zapad (Phía Tây) mà Minsk tổ chức cùng Moskva.

Trong khi đó, ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.

Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga tấn công Ukraine đêm 9/9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700km.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong buổi họp của Hội đồng NATO về Điều 4 (được tổ chức theo yêu cầu của Ba Lan) cũng không thể trả lời câu hỏi về sự hiện diện của “bằng chứng” liên quan, đồng thời cho biết “cuộc điều tra về những gì đã xảy ra vẫn đang được tiến hành.”

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng cùng Bộ Quốc phòng Nga tham vấn với Ba Lan về vấn đề liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc./.

Theo TTXVN