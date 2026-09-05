Học sinh Thanh Hóa hân hoan chào đón năm học mới

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cờ hoa tung bay, những bộ đồng phục mới, tiếng cười nói và những bước chân rộn ràng của giáo viên, học sinh cùng tạo nên một không khí tươi vui trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

VIDEO: Không khí rộn ràng ngày khai trường năm học 2026-2027

Từ sáng sớm, học sinh Trường TH&THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành đã có mặt đông đủ, chỉnh tề trong những bộ đồng phục mới, sẵn sàng cho lễ khai giảng.

Sau kỳ nghỉ hè, các em vui mừng gặp lại thầy cô, bạn bè. Những nụ cười, lời hỏi thăm khiến sân trường thêm rộn ràng.

Phụ huynh tranh thủ chỉnh lại trang phục, chăm chút cho con trước khi bước vào sân trường.

Tại Trường Tiểu học Trần Phú, nhiều phụ huynh và học sinh có mặt từ sớm, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu năm học.

Đối với học sinh lớp 1, ngày khai giảng mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ. Các em được cha mẹ dắt tay đến trường, vừa bỡ ngỡ, vừa háo hức khám phá môi trường học tập mới.

Những gương mặt ngây thơ, nụ cười rạng rỡ của học sinh trong bộ đồng phục mới tạo nên nét riêng trong ngày đầu đến trường.

Các thầy cô giáo cũng có mặt từ sớm để đón học sinh, hướng dẫn các em xếp hàng, ổn định đội hình và chuẩn bị cho lễ khai giảng. Những lời chào hỏi, nụ cười và cái vẫy tay thân thiện giúp thầy trò nhanh chóng hòa vào không khí năm học mới.

Sân trường ngập sắc trắng của đồng phục học sinh, sắc đỏ của khăn quàng và màu xanh của hàng cây.

Những lá cờ tung bay tạo nên không khí trang trọng, tươi vui của ngày khai trường.

Năm học 2026-2027 bắt đầu với niềm vui, sự háo hức của học sinh và những kỳ vọng của thầy cô, gia đình. Từ những trang vở mới, các em tiếp tục hành trình học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Phương Đỗ - Hoàng Sơn