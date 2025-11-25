Hóa Quỳ cần nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, các cơn bão số 3, 5, 6 và đặc biệt là bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, sản xuất, đời sống dân cư tại xã Hóa Quỳ, làm biến dạng cảnh quan du lịch thác Đồng Quan - một điểm du lịch nổi tiếng của địa phương. Tổng thiệt hại ước tính gần 7 tỷ đồng, vượt quá khả năng tự khắc phục của một xã miền núi còn nhiều khó khăn.

Tràn tại thôn Hợp Thành, xã Hóa Quỳ bị nước lũ phá hủy hư hại nghiêm trọng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết: Bão số 10 cuối tháng 9 là đợt thiên tai gây tác động mạnh nhất. Mưa lớn kéo dài, lượng mưa lên tới 250-284 mm trong thời gian ngắn khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều thôn bản bị cô lập. Trên địa bàn xã có 40ha lúa và rau màu bị ngập úng, 27ha cao su và gần 400ha keo gãy đổ, khoảng 500m kênh mương hư hỏng, bùn đất vùi lấp nhiều diện tích sản xuất. Giao thông bị chia cắt khi 13 tràn trên địa bàn chìm trong nước, đoạn tràn sông Quyền ngập gần 6m; riêng thôn Đồng Tâm bị lũ quét làm hư hỏng 500m đường.

Lũ ống và lũ quét đã cuốn theo khối lượng lớn đất đá từ thượng nguồn, làm thay đổi dòng chảy, phá vỡ cảnh quan tự nhiên tại thác Đồng Quan.

Thiên tai gây ngập sâu, nước chảy xiết đã phá hủy nhiều công trình công cộng làm đời sống người dân đảo lộn, sản xuất bị gián đoạn, sinh kế bị thu hẹp. Thiệt hại nặng nề nhất là tại Thác Đồng Quan, lũ ống và lũ quét đã cuốn theo khối lượng lớn đất đá từ thượng nguồn, làm thay đổi dòng chảy, phá vỡ cảnh quan tự nhiên.

Điểm du lịch thác Đồng Quan bị nước lũ tàn phá.

Đã gần 2 tháng sau đợt mưa lũ do các cơn bão gây ra, nhưng một số điểm sạt lở trên các tuyến giao thông vẫn chưa được khắc phục, đe dọa sự an toàn của người dân khi lưu thông.

Trong đó, điểm tràn thôn Hợp Thành do nước lũ lớn chảy xiết đã phá vỡ bê tông, xói lồng vào thân đường tạo hành “hàm ếch”. Hiện, cấp ủy, chính quyền xã đã đặt biển cảnh báo, tuy nhiên nếu xe trọng tải lớn di chuyển qua sẽ dẫn đến nguy cơ sập mặt tràn.

Ngoài ra, trên tuyến giao thông Luống Đồng đi Xuân Đầm xuất hiện 2 điểm sạt lở taluy âm, chiều dài khoảng 50m, chiều cao khoảng 10m, phía dưới là vực sâu.

Trên địa bàn xã còn có 5 điểm sạt lở taluy dương, chiều dài các điểm sạt lở khoảng 40m, khối lượng đất đá sạt khoảng 1.000m3. Tuyến đường Bình Lương đi Hóa Quỳ cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở...

Điểm sạt lở trên tuyến giao thông Luống Đồng đi Xuân Đầm.

Thiệt hại do mưa bão là rất lớn, tuy nhiên do nguồn ngân sách xã không có khả năng đáp ứng, vì vậy UBND xã Hóa Quỳ đã có báo cáo số 102/BC-UBND ngày 7/10/2025 trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét hỗ trợ kinh phí khẩn cấp để sửa chữa hạ tầng giao thông lên khu văn hóa thôn Đồng Tâm, Khu sinh thái thác Đồng Quan và hệ thống taluy bị sạt lở; sửa chữa các tràn giao thông; đồng thời bố trí nguồn lực hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng về sản xuất.

Điểm sạt lở tại khu du lịch thác Cổng Trời.

Đồng chí Lê Thị Tĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Quỳ, chia sẻ: Thiệt hại do bão lũ vượt quá khả năng tự khắc phục của xã Hóa Quỳ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đang rất cần nguồn lực hỗ trợ từ tỉnh để xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, sửa chữa hạ tầng giao thông và khôi phục lại Khu du lịch Thác Đồng Quan. Nếu không có nguồn kinh phí kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đời sống Nhân dân.

