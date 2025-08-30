Hỗ trợ khắc phục sự cố chập điện gây cháy nhà dân tại xã Quý Lương

Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 29/8, tại hộ gia đình ông Trương Văn Huân, sinh năm 1975, thôn Ngọc Sinh, xã Quý Lương đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm hư hỏng hoàn toàn ngôi nhà cấp bốn 3 gian và ngôi nhà sàn 2 gian, cùng toàn bộ vật dụng trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng cháy từ ngôi nhà sàn của gia đình ông Trương Văn Huân do đun nước bằng bình siêu tốc gây chập điện. Khi phát hiện có cháy người dân trong thôn đã nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà sàn chứa nhiều vật liệu dễ cháy, phần mái lợp tranh nên ngọn lửa bùng phát nhanh cháy lan sang ngôi nhà cấp bốn, dẫn đến ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong và các vật dụng sinh hoạt, thiệt hại ước tính gần 300 triệu đồng. Vụ hỏa hoạn rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng và người dân thôn Ngọc Sinh, xã Quý Lương giúp gia đình ông Trương Văn Huân tiến hành dụng nhà tạm để ở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Quý Lương cùng với lực lượng chức năng và người trong thôn đã giúp gia đình ông Huân dọn dẹp, dựng nhà tạm để ở, đồng thời hỗ trợ tiền, gạo và nhu yếu phẩm giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Được biết, gia đình ông Huân là hộ vừa thoát khỏi cận nghèo.

Lực lượng chức năng và Nhân dân tại địa phương giúp gia đình ông Trương Văn Huân dọn dẹp lại nhà cửa sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Lãnh đạo xã Quý Lương đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn do hỏa hoạn gây ra đối với gia đình ông Trương Văn Huân.

Qua vụ cháy nhà ở xã Qúy Lương, lực lượng chức năng khuyến cáo mọi gia đình hãy cẩn thận khi sử dụng điện và bếp củi, nhất là trong trong mùa hanh khô, tránh gây ra hỏa hoạn, làm thiệt hại về tài sản và nghiêm trọng hơn là tính mạng con người .

Tiến Đông