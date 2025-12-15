HLV Trần Văn Sỹ tiết lộ chiến thuật giúp Nguyễn Thị Oanh bảo vệ HCV 5.000m

Chiều 13/12, ngay sau khi Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 5.000m nữ tại SEA Games 33, HLV Trần Văn Sỹ đã có những chia sẻ nhanh về chiến thuật hợp lý giúp học trò giành chiến thắng.

Nguyễn Thị Oanh lần thứ 5 giành HCV ở nội dung 5.000m nữ.

Trao đổi với phóng viên Báo và PTTH Thanh Hóa tại hiện trường, HLV Trần Văn Sỹ cho biết Ban huấn luyện đã tính toán kỹ lưỡng để phát huy tối đa khả năng hỗ trợ đồng đội.

"BHL sử dụng chiến thuật hai VĐV thay nhau dẫn đầu. Nguyễn Thị Oanh chủ động dẫn khoảng 4-5 vòng đầu để giữ nhịp, sau đó Lê Thị Tuyết vươn lên dẫn đầu để hỗ trợ Oanh. Đến đoạn cuối quyết định, Oanh bứt lên để giành HCV", ông Sỹ phân tích.

HLV Trần Văn Sỹ đánh giá cao thành tích của học trò.

Thừa nhận về chiến thuật này, Nguyễn Thị Oanh cho biết việc đồng đội Lê Thị Tuyết dẫn trước ở những đoạn đầu nằm trong tính toán để bảo vệ thành tích. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games nhấn mạnh: "Trong thi đấu, mỗi người có chiến thuật khác nhau nhưng quan trọng nhất là luôn tùy cơ ứng biến vì có nhiều yếu tố bất ngờ. Em rất hạnh phúc vì đã hoàn thành mục tiêu và mong muốn giữ được thể trạng tốt nhất cho các nội dung tiếp theo".

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết phối hợp nhịp nhàng để mang về HCV cho điền kinh Việt Nam.

Đây đã là lần thứ 5 học trò cưng của HLV Trần Văn Sỹ giành HCV ở nội dung 5.000m nữ.

Đánh giá về phong độ của học trò, HLV người Thanh Hóa bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự bền bỉ của cô gái vàng điền kinh Việt Nam: "Tôi tin tưởng Oanh còn có thể làm được lần thứ 6 giành HCV ở nội dung 5.000m này".

Hoàng Sơn (Từ Bangkok, Thái Lan)