Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Văn bản pháp luật

Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam”

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, hướng tới hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam", đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam”

Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, hướng tới hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam”, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự Make in Vietnam

Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự.

Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mật mã dân sự; huy động hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ sở đào tạo tham gia phát triển công nghệ mật mã; từng bước làm chủ một số công nghệ mật mã cốt lõi, hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam” có năng lực cạnh tranh.

Đề án xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi; xây dựng hạ tầng thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp; phát triển thị trường và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm mật mã dân sự “Make in Vietnam”; phát triển nguồn nhân lực, hệ sinh thái và tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này.

Theo mục tiêu của Đề án, đến năm 2030 phấn đấu có tối thiểu 50-70 sản phẩm mật mã dân sự “Make in Vietnam” được nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa; tỷ lệ sản phẩm mật mã dân sự trong nước được sử dụng tại các hệ thống thông tin quan trọng đạt khoảng 20-30%, đồng thời hình thành từ 10-15 doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Xem toàn văn Quyết định số 1226/QĐ-TTg tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

Từ khóa:

#mật mã #dân sự #hệ sinh thái #Phó thủ tướng chính phủ #nghiên cứu #Xã hội hóa #Quyết định #Ứng dụng #Sản phẩm #Chủ quyền

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức

Chính phủ quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó, nghị định bổ sung nhiều quy định mới về các trường hợp được xét tuyển, đối tượng ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức, có hiệu lực từ...
22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, nghị định quy định cụ thể 22 trường hợp thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh