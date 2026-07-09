Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam”

Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg phê duyệt Đề án khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, hướng tới hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam”, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự.

Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mật mã dân sự; huy động hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ sở đào tạo tham gia phát triển công nghệ mật mã; từng bước làm chủ một số công nghệ mật mã cốt lõi, hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự “Make in Vietnam” có năng lực cạnh tranh.

Đề án xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi; xây dựng hạ tầng thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp; phát triển thị trường và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm mật mã dân sự “Make in Vietnam”; phát triển nguồn nhân lực, hệ sinh thái và tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này.

Theo mục tiêu của Đề án, đến năm 2030 phấn đấu có tối thiểu 50-70 sản phẩm mật mã dân sự “Make in Vietnam” được nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa; tỷ lệ sản phẩm mật mã dân sự trong nước được sử dụng tại các hệ thống thông tin quan trọng đạt khoảng 20-30%, đồng thời hình thành từ 10-15 doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

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LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)