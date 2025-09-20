Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ, PCCC rừng

Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa hiện quản lý, bảo vệ trên 2.349ha rừng, trong đó diện tích rừng đặc dụng 314,33ha, rừng phòng hộ 283,83ha, rừng sản xuất 1.389ha, mục đích khác trên 361ha ở 29 xã, phường. Hầu hết diện tích đơn vị quản lý, bảo vệ chủ yếu là rừng thông, phi lao trên địa bàn các xã, phường có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh Hóa tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ở phường Sầm Sơn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BVR, PCCCR.

Phường Sầm Sơn có 172,65ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 112,47ha vùng trọng điểm cháy ở khu vực núi Trường Lệ. Phần lớn diện tích rừng ở đây là rừng thông thuần loài, đặc biệt trong mùa du lịch du khách thường đến đây dâng hương, vãn cảnh nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Để bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường Sầm Sơn ban hành các văn bản chỉ đạo công tác BVR, PCCCR năm 2025; rà soát lại lực lượng, phương tiện, dụng cụ của các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có cháy rừng xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân, du khách bằng nhiều hình thức như thông qua các hội nghị, cấp phát tờ rơi, qua hệ thống loa truyền thanh đến tận các khu phố, loa truyền thanh của các đền, chùa, nơi thờ cúng tâm linh như: đền Độc Cước, đền Cô Tiên, đền Tô Hiến Thành, hòn Trống Mái, các điểm vui chơi, giải trí...

Đối với khu rừng đặc dụng trên dãy núi Trường Lệ có hơn 300 cây gỗ sưa, kiểm lâm viên địa bàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra tuyên truyền cho người dân và du khách tự giác thực hiện nghiêm các quy định về BVR, PCCCR; kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chủ tịch UBND phường, chủ rừng rà soát và xử lý các bãi rác thải, rác thải sinh hoạt tự phát trong và ven rừng, hướng dẫn người dân đốt dọn rác tránh cháy lan vào rừng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa Lê Thị Hòa cho biết: Để BVR hiện có, ngay từ đầu năm 2025 Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tham mưu cho các xã, phường, chủ rừng kiện toàn các tổ BVR, PCCCR, các lực lượng trực gác lửa rừng ngoài thực địa. Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, các chủ rừng nâng cao ý thức BVR, PCCCR trong mùa nắng nóng. Phân công trực 11 điểm canh phòng lửa rừng, thực hiện thường xuyên, liên tục thời gian dự báo cháy rừng cấp III trở lên. Tổ chức ký cam kết cho các hộ dân tại các xã, phường trọng điểm; phát dọn, làm giảm vật liệu cháy ở các khu vực rừng trọng điểm. Cùng với đó, chính quyền các cấp trên địa bàn chuẩn bị đ­ược nhiều thiết bị và dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ và PCCCR. Nhờ đó, các xã, phường đã tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường củng cố lực lượng đủ mạnh, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về BVR, PCCCR.

Với nhiều biện pháp được triển khai giúp an ninh rừng trên địa bàn do Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa quản lý được bảo vệ an toàn, phát triển tốt, không để xảy ra cháy rừng và khai thác rừng trái phép.

Bài và ảnh: Khắc Công