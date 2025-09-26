Hanwha Life Việt Nam tổ chức tọa đàm về bảo hiểm nhân thọ tại Thanh Hóa

Ngày 21/9/2025, Hanwha Life Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về bảo hiểm nhân thọ tại Thanh Hóa, thu hút hơn 200 người tham dự. Trong khuôn khổ chương trình, Hanwha Life Việt Nam cũng giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm bảo hiểm mới ra mắt trong thời gian vừa qua.

Với chủ đề “Trao trọn niềm tin - Vững tâm đồng hành”, tọa đàm không chỉ giúp khách hàng tiếp cận thông tin quan trọng về luật bảo hiểm, mà còn mở ra những trao đổi sôi nổi, thực tiễn với các diễn giả về các xu hướng tài chính mới cũng như vai trò thiết yếu của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và đầu tư cho tương lai. Ý nghĩa thiết thực của chương trình càng trở nên nổi bật trong bối cảnh Luật Kinh doanh bảo hiểm có nhiều thay đổi quan trọng cùng sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm mới trên thị trường.

Đặc biệt, tọa đàm có sự tham gia của ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam với những chia sẻ sâu sắc về xu hướng và sự phát triển của thị trường bảo hiểm, góp phần mang đến cho khách hàng và người dân địa phương thêm góc nhìn chuyên sâu từ một chuyên gia uy tín trong ngành.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (đứng giữa) chụp hình lưu niệm với các Giám đốc văn phòng tổng đại lý của Hanwha Life Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam đã giới thiệu đến khách hàng loạt sản phẩm bảo hiểm mới ra mắt của công ty. Với các quyền lợi sản phẩm vượt trội, Hanwha Life đã xuất sắc trở thành công ty có “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam công bố vừa qua.

Nổi bật trong các sản phẩm mới phải kể đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “Đồng hành sống thỏa chất”, mang đến cho khách hàng giải pháp bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chínhcũng như mở ra cơ hội đầu tư hiệu quả cho tương lai.

Cụ thể, quyền lợi bảo vệ của sản phẩm này sẽ được tự động tăng dần theo thời gian, tối đa đến 150% số tiền bảo hiểm, đồng thời mở rộng bảo vệ cho người thân mà không cần yêu cầu thẩm định. Đặc biệt, ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, gia đình khách hàng sẽ được nhận trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng) để kịp thời trang trải chi phí. Đáng chú ý, sản phẩm còn tích hợp cơ hội đầu tư thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi 2 công ty quản lý quỹ uy tín là VinaCapital và KIM Việt Nam, giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư ngay cả khi chưa có số vốn lớn và dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu. Song song, khách hàng còn được hưởng các khoản thưởng duy trì và thưởng đặc biệt, giúp gia tăng tài sản trong dài hạn.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “Đồng hành sống thỏa chất” đến với khách hàng tại Thanh Hóa.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ thể hiện qua việc công ty liên tục phát triển danh mục sản phẩm mà còn bằng những con số chi trả thực tế. Chỉ trong 8 tháng năm 2025, cho hơn 30.600 trường hợp trên toàn quốc, thời gian giải quyết trung bình chưa đến 2 ngày làm việc, cùng hơn 90% yêu cầu được giải quyết qua kênh trực tuyến,mang đến trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng.

Hanwha Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng tại tỉnh Hưng Yên.

Hanwha Life Việt Nam cũng liên tiếp thực hiện nhiều khoản chi trả lớn, điển hình mới đây, công ty đã chi trả hơn 4,3 tỷ đồng cho 3 khách hàng tại Hưng Yên, Hà Tĩnh và Gia Lai.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng, Hanwha Life liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín” 9 năm liền (2017-2025), “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, 4 năm liên tiếp (2021-2024) được vinh danh Giải thưởng CSR “Doanh nghiệp vì cộng đồng” của The Saigon Times...

Thanh Hóa hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Hanwha Life Việt Nam tại khu vực Bắc Trung bộ bao gồm trung tâm chăm sóc khách hàng và hệ thống văn phòng Tổng đại lý, công ty đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh chất lượng tại Thanh Hóa cùng đội ngũ tư vấn tài chính ngày càng phát triển về quy mô lẫn chuyên môn. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò như “cánh tay nối dài” của công ty khi trực tiếp tư vấn, đồng hành và mang các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với mỗi gia đình, qua đó tạo dựng niềm tin và sự gắn bó bền chặt giữa Hanwha Life và khách hàng trong khu vực.

Tại Thanh Hóa, Hanwha Life Việt Nam có 6 điểm phục vụ khách hàng gồm: Tầng 3, Số 113 Trường Thi, Phường Hạc Thành

30 Đại Lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành

279 Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành

66 Đặng Việt Châu, phường Đông Quang

Lô 6 KĐT Ngôi Sao, xã Thọ Xuân

92 Nguyễn Chí Hiền, khu Trung Tâm, xã Hậu Lộc

NL