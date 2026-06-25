Hành trang pháp luật trên những con tàu vươn khơi

Nhằm góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân và xây dựng nghề cá bền vững, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đưa kiến thức pháp luật đến ngư dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa trao tặng cờ, phát tờ rơi hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản.

Trên con tàu TH-92231-TS, ông Nguyễn Văn Hưng, tổ dân phố Liên Thịnh, phường Hải Bình đang cẩn thận kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình trước khi rời bến, vươn khơi. Ông Hưng cho biết: "Trước đây, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của các thiết bị này. Cứ nghĩ đi biển lâu năm, quen luồng lạch rồi thì không cần nữa. Có lần đi biển, thiết bị báo lỗi không hoạt động mà tôi cũng không để ý. Sau này, được cán bộ biên phòng giải thích cặn kẽ, tôi mới hiểu thiết bị này không chỉ để quản lý tàu, mà còn giúp bảo đảm an toàn cho chính mình. Bây giờ mỗi chuyến đi biển, tôi đều kiểm tra rất kỹ thiết bị, nhắc anh em chấp hành đúng quy định. Việc duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi và nộp nhật ký khai thác đã trở thành công việc quen thuộc trước và sau mỗi chuyến biển".

Giữa những mạn tàu còn mùi muối biển, ngay tại khu vực neo đậu tàu thuyền, những người lính quân hàm xanh thường xuyên trao đổi các nội dung của Luật Thủy sản Việt Nam, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi và nộp nhật ký khai thác... Trên tay các anh là những tờ rơi đã sờn mép vì sử dụng nhiều lần. Mỗi khi nói đến nội dung nào, cán bộ biên phòng lại chỉ ngay vào những dòng chữ in trên tờ rơi để ngư dân “mắt thấy, tai nghe”, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngư dân càng nhận rõ tầm quan trọng của các thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình. Phần lớn, tàu cá trên địa bàn đã lắp đặt đầy đủ thiết bị theo quy định, duy trì hoạt động liên tục khi ra khơi. Việc ghi, nộp nhật ký khai thác cũng được thực hiện nghiêm túc hơn. Song song với đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân nhanh chóng hoàn tất thủ tục ra khơi. Những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cũng được trao tận tay ngư dân. Đó không chỉ là sự động viên tinh thần, mà còn là lời nhắc nhở thầm lặng về trách nhiệm của mỗi người dân khi vươn khơi bám biển.

Trung tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa, cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 23,5km bờ biển, trên địa bàn 4 phường: Tĩnh Gia, Hải Lĩnh, Tân Dân, Ngọc Sơn, với 1.023 phương tiện từ 6m trở lên, thu hút hơn 3.370 lao động trên biển. Trên địa bàn có 2 cửa lạch (lạch Ghép và lạch Bạng) nên các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh ra vào hoạt động thường xuyên... Nắm rõ đặc thù ấy, bộ đội biên phòng tranh thủ đến tàu cá để gặp gỡ trực tiếp từng thuyền trưởng, chủ phương tiện, thuyền viên để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phối hợp với địa phương tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển; Luật Biên giới quốc gia; Quy định chống khai thác IUU; Luật Cảnh sát biển Việt Nam..., kết quả đã tuyên truyền được 38 buổi với 2.131 lượt người tham gia. Đơn vị cũng trao 250 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo; phát trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Trên mỗi con tàu vươn khơi, bám biển, ngoài lương thực, ngư cụ, nhiên liệu, còn có một hành trang đặc biệt, đó là kiến thức pháp luật được trang bị từ những buổi tuyên truyền hiệu quả của lực lượng biên phòng. Những điều được tuyên truyền bên mạn tàu, trên bến cảng theo ngư dân ra tận khơi xa, hiện hữu trong ánh đèn thiết bị giám sát hành trình vẫn sáng trên cabin, trong cuốn nhật ký khai thác được ghi cẩn thận sau mỗi mẻ lưới. Để rồi, mỗi chuyến biển ra khơi giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là hành trình gìn giữ chủ quyền biển, đảo từ chính ý thức tự giác của những người dân bám biển.

Bài, ảnh: Tiến Đông