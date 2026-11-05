Hàn Quốc tăng cường lực lượng hải quân, mở rộng hoạt động gần eo biển Hormuz

Hàn Quốc, ngày 5/11, thông báo sẽ tăng cường lực lượng và mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân chống cướp biển Cheonghae tới vùng biển phía Nam Oman, gần eo biển Hormuz, nhằm bảo vệ tàu thương mại và các lợi ích kinh tế.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lực lượng được tăng cường sẽ bao gồm một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, đội xử lý vật liệu nổ, các phương tiện rà phá thủy lôi không người lái trên mặt nước và dưới nước, cùng phương tiện điều khiển từ xa phục vụ khảo sát đáy biển. Khoảng 75 nhân sự sẽ được bổ sung, trong đó có 30 thành viên đội xử lý vật liệu nổ.

Đơn vị Cheonghae hiện thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, hộ tống và bảo vệ tàu thương mại tại vịnh Aden, ngoài khơi Somalia. Phạm vi hoạt động mới dự kiến được mở rộng về phía Nam cảng Duqm của Oman, gần gấp đôi khu vực hiện nay. Cảng này cách eo biển Hormuz khoảng 650 km theo đường chim bay. Tuy nhiên, vùng biển Oman giáp trực tiếp eo biển Hormuz không nằm trong phạm vi hoạt động mới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh hoạt động này không nhằm can dự quân sự vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Theo đó, định nhiệm vụ của lực lượng Cheonghae chỉ giới hạn ở mục tiêu phi tác chiến, hoạt động độc lập với các lực lượng đồng minh. Máy bay tuần tra cũng không được phép giám sát hoặc nhắm mục tiêu vào lãnh thổ, lãnh hải Iran và khu vực bên trong eo biển Hormuz.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hoạt động cướp biển đã gia tăng hơn 3 lần so với năm ngoái, trong bối cảnh xung đột tại Iran khiến lực lượng an ninh hàng hải tập trung nhiều hơn vào khu vực Biển Đỏ và eo biển Hormuz. Việc tăng cường máy bay tuần tra và các phương tiện rà phá thủy lôi nhằm nâng cao khả năng phát hiện, ứng phó với những nguy cơ trên biển. Seoul cũng cho biết đội xử lý vật liệu nổ và các phương tiện rà phá thủy lôi được chuẩn bị để tham gia hoạt động của cộng đồng quốc tế nếu có điều kiện phù hợp sau khi xung đột kết thúc hoặc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Quyết định mở rộng nhiệm vụ cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong khuôn khổ nghị quyết gia hạn hoạt động của đơn vị Cheonghae, hiện được cho phép triển khai đến hết năm nay.

Ngọc Liên