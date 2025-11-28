Hai đối tượng phạm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lĩnh án

VKSND khu vực 8 - Thanh Hóa vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 8 - Thanh Hóa mở phiên toà xét xử hai bị cáo Nguyễn Lê M và Lê Ngọc K về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, tối ngày 3/4/2025, tại Quán bia Giang Say, ở thôn Hố Dăm, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá), Nguyễn Lê M và Lê Ngọc K xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Văn H. Bị cáo M lấy 1 con dao thái dài khoảng 30cm trong quán định chém anh H thì được mọi người can ngăn. Sau đó, M tiếp tục lấy 1 con dao bài dài khoảng 38cm đuổi chém anh H từ trong quán ra đường Hồ Chí Minh. Quá trình đuổi chém, K chạy phía sau vượt lên giật lấy dao từ tay M đuổi kịp anh H và chém anh H một nhát vào hông gây thương tích 2%.

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng của hai bị cáo đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã được làm rõ và truy tố, xét xử. Đối với hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ. VKSND tỉnh Thanh Hóa đã biệt phái Kiểm sát viên về VKSND khu vực 8 - Thanh Hóa xét xử theo đúng quy định, quy chế của ngành.

Quá trình xét xử, Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, tham gia xét hỏi làm rõ các tình tiết của vụ án, đề xuất tội danh, mức hình phạt và các nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Nguyễn Lê M 13 tháng tù, bị cáo Lê Ngọc K 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Quốc Hương