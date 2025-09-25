Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Hai bố con lĩnh án 19 năm tù về tội “Giết người”

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Toà án Nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”.

Hai bố con lĩnh án 19 năm tù về tội “Giết người”

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Toà án Nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”.

Hai bố con lĩnh án 19 năm tù về tội “Giết người”

Toàn cảnh phiên toà.

Theo bản cáo trạng, khoảng 12 giờ 00 phút ngày 04/02/2025, trong lúc đến chúc Tết tại nhà một người quen ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (cũ), giữa Trương Công Diện, sinh năm 1974 và anh Phạm Văn T, sinh năm 1970 xảy ra mâu thuẫn 2 bên xô xát nhau. Bị thương ở trán, Diện gọi con trai là Trương Công Hào, sinh năm 1998 đến đón.

Sau đó, Hào tìm gặp anh T để “nói chuyện” thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát. Khi thấy Hào đánh nhau với anh T, Diện đã cầm một đoạn tuýp sắt dài gần 1 m đánh mạnh từ phía sau trúng vào vùng đầu anh T làm anh T bất tỉnh tại chỗ. Sau đó Hào cũng dùng chân đá vào người anh T trước khi dừng lại. Anh T được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình xét xử, mặc dù bị cáo quanh co chối tội, nhưng Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, công khai các tài liệu, chứng cứ quan trọng ngay tại phiên tòa, đấu tranh thuyết phục để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các bị cáo đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Công Diện 12 năm tù; Trương Công Hào 7 năm tù về tội “Giết người”.

Quốc Hương

Từ khóa:

#VKSND tỉnh #Nhân dân #Vụ án giết người #Bị cáo #xã Ngọc Liên #Hành vi phạm tội #Lĩnh án #Chấn thương sọ não #Ngọc Lặc #mở phiên tòa xét xử

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn biên giới

Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn biên giới

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân, Công an xã Mường Chanh luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Hoàng Gia

Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Hoàng Gia

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long