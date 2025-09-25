Hai bố con lĩnh án 19 năm tù về tội “Giết người”

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Toà án Nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”.

Toàn cảnh phiên toà.

Theo bản cáo trạng, khoảng 12 giờ 00 phút ngày 04/02/2025, trong lúc đến chúc Tết tại nhà một người quen ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc (cũ), giữa Trương Công Diện, sinh năm 1974 và anh Phạm Văn T, sinh năm 1970 xảy ra mâu thuẫn 2 bên xô xát nhau. Bị thương ở trán, Diện gọi con trai là Trương Công Hào, sinh năm 1998 đến đón.

Sau đó, Hào tìm gặp anh T để “nói chuyện” thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát. Khi thấy Hào đánh nhau với anh T, Diện đã cầm một đoạn tuýp sắt dài gần 1 m đánh mạnh từ phía sau trúng vào vùng đầu anh T làm anh T bất tỉnh tại chỗ. Sau đó Hào cũng dùng chân đá vào người anh T trước khi dừng lại. Anh T được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình xét xử, mặc dù bị cáo quanh co chối tội, nhưng Kiểm sát viên đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, công khai các tài liệu, chứng cứ quan trọng ngay tại phiên tòa, đấu tranh thuyết phục để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các bị cáo đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác. Trên cơ sở đề nghị của đại diện VKSND tỉnh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Công Diện 12 năm tù; Trương Công Hào 7 năm tù về tội “Giết người”.

Quốc Hương