Haaland lập kỷ lục lịch sử tại Champions League; Ninh Bình giữ ngôi đầu sau vòng 10 V.League

Ninh Bình giữ ngôi đầu, hai đội TP HCM cùng thắng kịch tính ở vòng 10 V-League; Nam Định thua sát nút Gamba Osaka, tiếp tục giữ nhì bảng F Cúp C2 châu Á; Kết quả Champions League rạng sáng 6/11; San Siro chính thức đổi chủ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/11).

Ninh Bình giữ ngôi đầu, hai đội TP HCM cùng thắng kịch tính ở vòng 10 V-League

Vòng 10 LPBank V-League 2025/26 chứng kiến màn tỏa sáng của các “siêu dự bị”. Trên sân nhà, Ninh Bình giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SLNA nhờ pha lập công ở phút 86 của Gia Hưng - cầu thủ vào sân thay người.

Ninh Bình thắng chật vật SLNA. (Ảnh: VPF).

Trước đó, đội bóng cố đô tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng đều bị thủ môn Cao Văn Bình cản phá. Thắng trận, Ninh Bình tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và duy trì phong độ ấn tượng.

Becamex TP HCM bất ngờ đánh bại Hải Phòng. (Ảnh: VPF).

Ở các trận đấu khác, hai đại diện TP HCM cùng ca khúc khải hoàn. Tại sân Gò Đậu, Becamex TP HCM ngược dòng đánh bại Hải Phòng 2-1, với bàn ấn định ở phút 90 của Ismaila sau khi Việt Cường gỡ hòa từ chấm 11m.

Trong khi đó, CA TP HCM vượt qua SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân Hòa Xuân nhờ pha lập công muộn của Bùi Văn Bình phút 87, khép lại một vòng đấu đầy cảm xúc cho các đội bóng thành phố mang tên Bác.

Nam Định thua sát nút Gamba Osaka, tiếp tục giữ nhì bảng F Cúp C2 châu Á

Tối 5/11, CLB Nam Định nhận thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2). Dù có lợi thế sân nhà, đội bóng thành Nam sớm bị thủng lưới ở phút thứ 8 sau cú đánh đầu của Rin Mito.

Nam Định (áo trắng) lần thứ hai thất bại trước Gamba Osaka ở mùa giải này. (Ảnh: Lâm Anh).

Sang hiệp hai, Nam Định chơi nỗ lực và có cơ hội gỡ hòa, trong đó có pha bóng gây tranh cãi khi bóng chạm tay cầu thủ Gamba Osaka trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Kết quả này giúp Gamba Osaka dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận, còn Nam Định đứng nhì với 6 điểm, bằng điểm Ratchaburi (Thái Lan) nhưng xếp trên nhờ hơn đối đầu.

Kết quả Champions League rạng sáng 6/11: Haaland lập kỷ lục lịch sử, Pafos tạo địa chấn...

Rạng sáng 6/11, Champions League chứng kiến loạt trận đầy kịch tính.

Haaland thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Trên sân Etihad, Erling Haaland ghi bàn giúp Man City thắng Dortmund 4-1, qua đó đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho 3 đội bóng khác nhau RB Salzburg (2019/20), Borussia Dortmund (2020/21) và Manchester City (2025/26). Mùa này, tiền đạo người Na Uy đã góp dấu 30 bàn thắng chỉ sau 3 tháng thi đấu.

Newcastle thăng hoa ở đấu trường châu lục.

Tại St James’ Park, Newcastle vượt qua Athletic Bilbao 2-0 nhờ các pha đánh đầu của Dan Burn và Joelinton, tái lập chuỗi thắng dài nhất lịch sử CLB ở Champions League.

Atalanta giành 3 điểm rời xứ Lục lăng.

Trong khi đó, Atalanta gây sốc khi hạ Marseille 1-0 ngay tại Velodrome bằng bàn thắng phút 90+2 của Samardžić, khiến đại diện Pháp đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Pafos (áo xanh) đánh bại đối thủ mạnh vượt trội.

Một “địa chấn” xảy ra tại Cyprus, khi Pafos quật ngã Villarreal 1-0 nhờ pha lập công của Derrick Luckassen. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở Champions League và cũng là lần đầu tiên sau 14 năm một CLB Cyprus thắng tại giải.

Garnacho (trắng) gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, trên sân Tofiq Bahramov. (Ảnh: Reuters)

Cùng lúc, Chelsea thoát thua nhờ bàn gỡ của Garnacho trong trận hòa 2-2 với Qarabag. Một loạt kết quả bất ngờ khiến cục diện vòng phân hạng thêm phần khó lường.

San Siro chính thức đổi chủ

Sau nhiều năm đàm phán, AC Milan và Inter Milan chính thức ký hợp đồng mua lại sân San Siro cùng toàn bộ khu đất xung quanh từ chính quyền thành phố Milan với giá 197 triệu euro, mở ra chương mới cho bóng đá Italy.

Sân San Siro là biểu tượng của AC Milan.

Thương vụ được bảo đảm tài chính bởi Goldman Sachs, JP Morgan cùng các ngân hàng nội địa. Hai tập đoàn kiến trúc nổi tiếng Foster+Partners và MANICA sẽ chịu trách nhiệm thiết kế sân mới có sức chứa 71.500 chỗ ngồi, mái cố định cách âm, được xây dựng trên khu đất rộng 281.000 m2.

Tổng vốn đầu tư dự án lên đến 1,2 tỷ euro, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn tất trước Euro 2032 - giải đấu Italy đồng tổ chức cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Milan và Inter nhấn mạnh đây là bước ngoặt lịch sử, thể hiện tham vọng dài hạn của các quỹ RedBird và Oaktree trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đưa hai đội bóng thành Milan gia nhập nhóm CLB Serie A sở hữu sân riêng.

HS