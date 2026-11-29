Guindo tỏa sáng, Thanh Hóa giành chiến thắng thứ hai liên tiếp

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Saliou Guindo giúp CLB Thanh Hóa đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0 trên sân nhà ở vòng 9 LPBank V.League 2026/2027, diễn ra chiều 29/11. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ Thanh dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young Chul.

Đội hình ra sân của chủ nhà Thanh Hóa.

Tiếp đón đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng, Thanh Hóa nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Kim Young Chul chủ động triển khai tấn công ngay từ những phút đầu, trong khi Đồng Nai lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Phút 13, Matheus Monteiro Martins tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Văn Phong phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ trái bóng. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức với số đông của đội khách, Thanh Hóa gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Matheus (áo vàng) gây khó khăn cho hàng thủ Đồng Nai.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng tạo ra những tình huống khiến các cổ động viên chủ nhà phải lo lắng.

Phút 30, Quốc Lập tung cú sút xa buộc thủ môn Thanh Diệp phải vất vả cản phá. Chỉ 4 phút sau, đội khách tiếp tục uy hiếp khung thành Thanh Hóa với tình huống dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc.

Những phút cuối hiệp 1, đội bóng xứ Thanh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các cơ hội lần lượt bị bỏ lỡ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Hai đội hoà nhau sau giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao. Phút 53, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải ban đầu cho Đồng Nai hưởng quả phạt đền sau tình huống Jovic ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quyết định do bóng đã đi hết đường biên ngang từ tình huống đá phạt góc trước đó.

Ít phút sau, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ pha đi bóng khéo léo của Nguyễn Văn Tùng trong vòng cấm, bóng được đưa đến vị trí của Abdurakhmanov. Cú dứt điểm không thành công của cầu thủ này vô tình trở thành cơ hội để Saliou Guindo dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Guindo (áo vàng) tiếp tục đóng vai người hùng của trận đấu.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn. Phút 78, Di Mateo Lovric suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành Đồng Nai. Đến phút 84, Trọng Phú đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong những phút còn lại, Thanh Hóa duy trì sự tập trung, bảo toàn lợi thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh nâng tổng số điểm lên 15 sau 9 vòng đấu, đồng thời giành được 7/9 điểm tối đa kể từ khi HLV Kim Young Chul tiếp quản đội bóng.

Hoàng Sơn