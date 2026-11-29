HAGL và Hà Nội FC cùng ngược dòng ngoạn mục; Man Utd thua tan nát tại Old Trafford

Xác định 32 đội vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026: Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp, đại chiến Hàn Quốc ngay vòng knock-out; Man Utd thua tan nát tại Old Trafford, Chelsea trắng tay trước Nottingham Forest; Real Madrid đứt mạch 10 trận toàn thắng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/11).

HAGL và Hà Nội FC cùng ngược dòng ngoạn mục, Bắc Ninh chia điểm với SHB Đà Nẵng ở vòng 9 V.League

Loạt trận vòng 9 LPBank V-League 2026-2027 tối 28/11 chứng kiến những màn lội ngược dòng đầy kịch tính của HAGL và Hà Nội FC.

HAGL đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 2 để ngược dòng đánh bại CLB Công an TPHCM. Ảnh: HAGL FC

Trên sân Thống Nhất, dù bị CLB Công an TP.HCM dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Jason Cummings, đội bóng phố Núi vẫn vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 4-2 nhờ các pha lập công của Julio Cesar, Matheus Lucas, Thanh Long và Minh Tâm, qua đó vươn lên hạng 12 với 9 điểm.

Hồ Thanh Minh chói sáng với cú đúp bàn thắng ở cuối hiệp 2. Ảnh: Hà Nội FC

Tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC cũng trải qua 90 phút nghẹt thở trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau khi để Atshimene chọc thủng lưới và mất người vì thẻ đỏ của Adriel ở phút 81, tiền đạo Hồ Thanh Minh đã sắm vai người hùng với cú đúp chớp nhoáng trong 3 phút (83“và 86”), giúp đội bóng Thủ đô thắng ngược 2-1 để leo lên vị trí thứ 4 với 15 điểm.

Ở trận đấu còn lại, CLB Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng cầm chân nhau 0-0, tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng.

Xác định 32 đội vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026: Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp, đại chiến Hàn Quốc ngay vòng knock-out

Vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 đã chính thức khép lại vào sáng 28/11 với việc xác định đầy đủ 32 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm 24 đội nhất, nhì tại 12 bảng đấu cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tâm điểm của lượt trận hạ màn thuộc về bảng L, nơi U17 Nhật Bản thoát hiểm ngoạn mục ở thế chân tường bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước U17 Honduras để đoạt tấm vé vớt đi tiếp.

Theo phân nhánh vòng 1/16 vừa lộ diện, bóng đá châu Á sẽ chứng kiến màn nội chiến đầy duyên nợ giữa U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản.

Các đại diện châu Á khác đều phải đối mặt với những thử thách cực đại ở vòng knock-out, cụ thể: U17 Uzbekistan chạm trán U17 Tây Ban Nha, U17 Trung Quốc gặp U17 Serbia, U17 Tajikistan đụng độ U17 Italy, U17 Saudi Arabia đối đầu U17 Bỉ, còn U17 Australia so tài cùng U17 Senegal.