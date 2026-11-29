HAGL và Hà Nội FC cùng ngược dòng ngoạn mục; Man Utd thua tan nát tại Old Trafford
Xác định 32 đội vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026: Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp, đại chiến Hàn Quốc ngay vòng knock-out; Man Utd thua tan nát tại Old Trafford, Chelsea trắng tay trước Nottingham Forest; Real Madrid đứt mạch 10 trận toàn thắng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/11).
HAGL và Hà Nội FC cùng ngược dòng ngoạn mục, Bắc Ninh chia điểm với SHB Đà Nẵng ở vòng 9 V.League
Loạt trận vòng 9 LPBank V-League 2026-2027 tối 28/11 chứng kiến những màn lội ngược dòng đầy kịch tính của HAGL và Hà Nội FC.
HAGL đã thi đấu xuất sắc trong hiệp 2 để ngược dòng đánh bại CLB Công an TPHCM. Ảnh: HAGL FC
Trên sân Thống Nhất, dù bị CLB Công an TP.HCM dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Jason Cummings, đội bóng phố Núi vẫn vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 4-2 nhờ các pha lập công của Julio Cesar, Matheus Lucas, Thanh Long và Minh Tâm, qua đó vươn lên hạng 12 với 9 điểm.
Hồ Thanh Minh chói sáng với cú đúp bàn thắng ở cuối hiệp 2. Ảnh: Hà Nội FC
Tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC cũng trải qua 90 phút nghẹt thở trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau khi để Atshimene chọc thủng lưới và mất người vì thẻ đỏ của Adriel ở phút 81, tiền đạo Hồ Thanh Minh đã sắm vai người hùng với cú đúp chớp nhoáng trong 3 phút (83“và 86”), giúp đội bóng Thủ đô thắng ngược 2-1 để leo lên vị trí thứ 4 với 15 điểm.
Ở trận đấu còn lại, CLB Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng cầm chân nhau 0-0, tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng.
Xác định 32 đội vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026: Nhật Bản lách qua khe cửa hẹp, đại chiến Hàn Quốc ngay vòng knock-out
Vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 đã chính thức khép lại vào sáng 28/11 với việc xác định đầy đủ 32 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm 24 đội nhất, nhì tại 12 bảng đấu cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Tâm điểm của lượt trận hạ màn thuộc về bảng L, nơi U17 Nhật Bản thoát hiểm ngoạn mục ở thế chân tường bằng chiến thắng hủy diệt 7-0 trước U17 Honduras để đoạt tấm vé vớt đi tiếp.
Theo phân nhánh vòng 1/16 vừa lộ diện, bóng đá châu Á sẽ chứng kiến màn nội chiến đầy duyên nợ giữa U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản.
Các đại diện châu Á khác đều phải đối mặt với những thử thách cực đại ở vòng knock-out, cụ thể: U17 Uzbekistan chạm trán U17 Tây Ban Nha, U17 Trung Quốc gặp U17 Serbia, U17 Tajikistan đụng độ U17 Italy, U17 Saudi Arabia đối đầu U17 Bỉ, còn U17 Australia so tài cùng U17 Senegal.
Hai ông lớn Ngoại hạng Anh chìm sâu vào khủng hoảng: Man Utd thua tan nát tại Old Trafford, Chelsea trắng tay trước Nottingham Forest
Vòng 12 Ngoại hạng Anh chứng kiến thảm cảnh của hai gã khổng lồ là Man Utd và Chelsea khi cả hai cùng gục ngã bạc nhược.
Man Utd chưa thể cải thiện khả năng phòng ngự.
Ngay trên sân nhà Old Trafford, Man Utd phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford. Dù nỗ lực tấn công với các cơ hội bị từ chối của Maguire, sự yếu kém nơi hàng phòng ngự khiến “Quỷ đỏ” sụp đổ hoàn toàn trong 10 phút cuối bởi các bàn thắng của Kristoffer Ajer (phút 82) và Kevin Schade (phút 90+2).
Trận thua này đẩy Man Utd vào chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng tệ nhất lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh, khiến người hâm mộ phẫn nộ bỏ về sớm và la ó, trong khi Brentford củng cố vững chắc vị trí trong top 6.
Ở diễn biến khác, Chelsea của HLV Xabi Alonso cũng lún sâu vào khủng hoảng sau trận thua 2-3 trước Nottingham Forest tại sân City Ground rạng sáng 28/11.
Chelsea gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Nottingham Forest. Ảnh: Getty
Bị dẫn trước bởi pha lập công của Igor Jesus và cú đúp từ Morgan Gibbs-White, nỗ lực của tiền đạo vào sân thay người Emmanuel Emegha với hai bàn thắng vẫn không đủ giúp The Blues thoát thua.
Kết quả này khiến Chelsea nhận thất bại thứ 4 trong 5 vòng gần nhất, đồng thời giúp Nottingham Forest lần đầu sau 47 năm thắng Chelsea hai trận liên tiếp tại giải quốc nội.
Real Madrid đứt mạch 10 trận toàn thắng, thua sốc Alaves 1-2 ngay tại Bernabeu trong ngày Bellingham nhận thẻ đỏ
Bước vào vòng 14 La Liga với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, Real Madrid của HLV Jose Mourinho đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước Alaves ngay trên sân nhà Bernabeu.
Mbappe lập công là không đủ với Real Madrid. Ảnh: RMCF
Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ, đặc biệt là những sai lầm tai hại của trung vệ Dean Huijsen, đã tạo điều kiện cho Toni Martinez mở tỷ số trong hiệp một trước khi Angel Perez nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 61.
Dù Kylian Mbappe tỏa sáng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 69 và Carlos Espi đánh đầu dội cột dọc đầy tiếc nuối, những nỗ lực gỡ hòa của “Kền kền trắng” đã sụp đổ hoàn toàn ở phút 86.
Jude Bellingham bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh ăn vạ trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Thất bại cay đắng này khiến Real Madrid mất ngôi nhì bảng vào tay Atletico Madrid và đứng trước nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách.
HS
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