Nam Định chia điểm cùng CLB Công an Hà Nội; MU nhận tin dữ về Baleba

Nam Định chia điểm cùng CLB Công an Hà Nội, SL Nghệ An đánh bại Ninh Bình để chiếm ngôi nhì bảng; Chelsea tiếp tục trượt dài dưới thời HLV Xabi Alonso; Tuyển Bồ Đào Nha dự kiến thay HLV trưởng trong trận đấu chia tay Cristiano Ronaldo... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (28/11).

Nam Định chia điểm cùng CLB Công an Hà Nội, SL Nghệ An đánh bại Ninh Bình để chiếm ngôi nhì bảng

Loạt trận sớm vòng 9 LPBank V.League 2026-2027 tối 27/11 khép lại với những diễn biến đáng chú ý ở nhóm đầu bảng.

Nam Định vẫn giữ được ngôi đầu sau trận hòa với CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Quang Đương

Trên sân Thiên Trường, màn so tài tâm điểm giữa chủ nhà Nam Định và CLB Công an Hà Nội đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dù tạo ra nhiều tình huống ăn miếng trả miếng đáng chú ý của Alan, Brayan Perea hay Đoàn Văn Hậu, sự chắc chắn của hàng thủ hai bên khiến trận đấu không có bàn thắng, qua đó giúp Nam Định giữ vững ngôi đầu với 20 điểm còn đội khách đứng thứ 5 với 15 điểm.

Luiz Guilherme ghi bàn thắng duy nhất giúp SL Nghệ An vượt ải Ninh Bình. Ảnh: SLNA FC

Ở trận đấu cùng giờ, SL Nghệ An đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội khách Ninh Bình với tỷ số tối thiểu 1-0.

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Luiz Guilherme từ tình huống phản công ở phút 22 cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Cao Văn Bình trước sức ép từ Hoàng Đức và đồng đội giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên vị trí thứ nhì với 17 điểm, đẩy Ninh Bình xuống hạng ba (16 điểm).

Chelsea tiếp tục trượt dài dưới thời HLV Xabi Alonso

Trong trận đấu sớm nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh, Chelsea của HLV Xabi Alonso tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thất vọng bằng thất bại 2-3 đầy muối mặt trên sân của Nottingham Forest.

Đội khách sớm rơi vào thế bám đuổi ngay phút thứ 5 sau cú móc volley mở tỷ số đẹp mắt của Igor Jesus. Sang đầu hiệp hai, sai lầm phạm lỗi thô bạo của Fofana với Delap trong vòng cấm giúp Gibbs-White dễ dàng nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền.

Chelsea (trắng) tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thất vọng.

Dù tiền đạo vào sân thay người Emegha thi đấu nỗ lực và lập một cú đúp (gồm pha rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 54 và cú đánh đầu cuối trận), sự hớ hênh của hàng thủ khiến Chelsea tiếp tục để Gibbs-White ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để thầy trò Xabi Alonso lật ngược thế cờ, đành chấp nhận trắng tay rời sân đối thủ.

Tuyển Bồ Đào Nha dự kiến thay HLV trưởng trong trận đấu chia tay Cristiano Ronaldo

Theo nguồn tin từ ESPN, đội tuyển Bồ Đào Nha đang cân nhắc tạm thời không để HLV Jorge Jesus cầm quân trong trận đấu tri ân và chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo.

Nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ rạn nứt giữa đôi bên, vốn được cho là lý do chính khiến CR7 bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào ngày 5/11 và từ chối thi đấu dưới trướng chiến lược gia này.

HLV Jorge Jesus sẽ không dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chia tay C.Ronaldo. Ảnh: Getty

Thay vào đó, cựu thuyền trưởng Luiz Felipe Scolari nhiều khả năng sẽ được mời trở lại băng ghế huấn luyện cho trận đấu đặc biệt sắp tới.

Ông Scolari chính là người đã trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia cho Ronaldo vào năm 2003 và giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết với anh, trái ngược với cựu HLV Fernando Santos. Đây sẽ là lời tri ân trọn vẹn dành cho hành trình hơn 20 năm huy hoàng của CR7 với kỷ lục 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo “Selecao châu Âu”.

MU nhận tin dữ về Baleba, lo sốt vó vì tình trạng của Bruno Fernandes trước trận gặp Brentford

Man Utd vừa đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng Baleba dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 12 tuần.

Tổn thất này khiến tiền vệ người Cameroon có nguy cơ ngồi ngoài đến cuối tháng 1/2027, lỡ hẹn với các trận đại chiến gặp Bayern Munich và Liverpool, đồng thời đẩy HLV Mauricio Pochettino vào bài toán nhân sự nan giải ở tuyến giữa.

Baleba dính chấn thương gân kheo.

Không chỉ mất Baleba dài hạn, “Quỷ đỏ” còn đối mặt nỗi lo lớn mang tên Bruno Fernandes trước cuộc tiếp đón Brentford lúc 22h00 ngày 28/11.

Đội trưởng người Bồ Đào Nha bị nhiễm virus và buộc phải vắng mặt trong buổi tập gần nhất, khiến khả năng ra sân của anh vẫn đang bỏ ngỏ. Điểm sáng hiếm hoi tại Old Trafford là việc tiền đạo Marcus Rashford đã bắt đầu trở lại sân tập riêng với những tín hiệu hồi phục tích cực sau chấn thương hông.

HS