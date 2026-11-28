Hơn 200 VĐV tham gia Giải thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Linh Sơn tổ chức khai mạc Giải thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Đại diện Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Giải thu hút hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 18 đoàn trong tỉnh, tranh tài ở 5 môn: Tó lẹ, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn và kéo co nam, nữ, với tổng số 35 bộ huy chương.

Các VĐV tranh tài môn đẩy gậy nam.

Các môn thi đấu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Thông qua giải đấu, các VĐV có dịp giao lưu, nâng cao sức khỏe, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Các nội dung môn bắn nỏ thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Giải đấu cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển văn hóa gắn với thể thao, du lịch và đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Giải đấu diễn ra đến chiều 29/11, với các nội dung chung kết, tổng kết và trao thưởng.

Duy Tính