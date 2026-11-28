Trần Thị Hậu thắng knock-out, lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc

Võ sĩ Trần Thị Hậu trở thành điểm sáng của Võ cổ truyền Thanh Hóa trong loạt trận chung kết tối 28/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Với chiến thắng knock-out trước đại diện Đà Nẵng ở hạng cân trên 64-68kg nữ, Trần Thị Hậu lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội, đồng thời mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Tối 28/11, không khí tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Nhuận (TP.HCM) sôi động với các trận chung kết môn Võ cổ truyền. Chương trình thi đấu gồm 19 trận chung kết đối kháng thể thức H2 và 14 trận chung kết thể thức H1, nội dung mới được đưa vào chương trình Đại hội lần thứ X.

Sau các vòng tứ kết và bán kết, Võ cổ truyền Thanh Hóa có 3 đại diện góp mặt trong các trận chung kết thể thức H2, gồm Lê Văn Sơn (trên 68-72kg nam), Trần Thị Hậu (trên 64-68kg nữ) và Lương Minh Cảnh (trên 80-85kg nam).

Lê Văn Sơn là võ sĩ đầu tiên của Thanh Hóa bước vào trận chung kết, đối đầu Ngô Đức Mạnh (Công an Nhân dân) ở hạng cân trên 68-72kg nam. Võ sĩ trẻ xứ Thanh thi đấu nỗ lực, có thời điểm bám đuổi điểm số nhưng không thể tạo nên bất ngờ, để thua chung cuộc 0-2 và giành HCB.

Ngay sau trận đấu của Lê Văn Sơn, Trần Thị Hậu bước lên sàn đấu ở chung kết hạng cân trên 64-68kg nữ gặp đại diện Đà Nẵng.

Từng giành HCV Đại hội năm 2022, nữ võ sĩ Thanh Hóa (giáp đỏ) nhập cuộc với phong thái tự tin, điềm tĩnh.

Bằng khả năng kiểm soát khoảng cách và tấn công chủ động, Trần Thị Hậu sớm chiếm ưu thế trước đối thủ. Nữ võ sĩ Thanh Hóa kết thúc hiệp đấu đầu tiên bằng chiến thắng.

Bước sang hiệp 2, khi thời gian thi đấu chưa trôi qua một phút, Trần Thị Hậu tung đòn tấn công hạ knock-out đối thủ, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và bảo vệ thành công HCV Đại hội.

Tố Trinh (Đà Nẵng - giáp xanh) không thể tiếp tục thi đấu sau pha ra đòn của Trần Thị Hậu.

Chiến thắng giúp Trần Thị Hậu lần thứ hai liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Bốn năm trước, cô cùng chị gái ruột Trần Thị Hạnh đều giành HCV cho Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Trên khán đài, Trần Thị Hạnh cổ vũ nhiệt tình em gái tranh tài trận chung kết. Tại Đại hội lần này, Hạnh giành HCĐ dù mới trở lại sau 2 năm nghỉ thi đấu.

HCV của Trần Thị Hậu là HCV đầu tiên của Võ cổ truyền Thanh Hóa tại Đại hội lần thứ X, đồng thời nâng tổng thành tích của đoàn Thể thao Thanh Hóa lên 8 HCV. Một lần nữa, nữ võ sĩ trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển ở sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Ở trận chung kết hạng cân trên 80-85kg nam, Lương Minh Cảnh đối đầu đại diện chủ nhà TP.HCM.

Trong một tình huống thi đấu, Cảnh bị đối thủ tấn công trúng vùng mũi, không thể tiếp tục tranh tài và phải nhận thất bại knock-out, qua đó giành HCB.

Võ cổ truyền Thanh Hóa khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Trong đó, Trần Thị Hậu là võ sĩ duy nhất của đội giành HCV, ghi dấu ấn bằng chiến thắng knock-out ở trận chung kết và lần thứ hai liên tiếp bước lên bục cao nhất Đại hội.

Hoàng Sơn