Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Các môn võ mang về “mưa vàng” trong sáng 29/11

Sáng 29/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa thi đấu khởi sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành liên tiếp 6 HCV. Trong đó, Pencak Silat đóng góp 4 HCV của Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Dương Thị Hải Quyên và Nguyễn Thế Vũ; Wushu giành thêm 2 HCV của Nguyễn Thị Như Quỳnh và Phạm Thị Linh, qua đó nâng thành tích riêng của môn lên 3 HCV.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 29/11: 6 HCV: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Wushu); Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat); Vũ Văn Kiên (Pencak Silat); Dương Thị Hải Quyên (Pencak Silat ); Nguyễn Thế Vũ (Pencak Silat); Phạm Thị Linh (Wushu – Sanda 70kg nữ). 2 HCB: Lương Văn Quê (Pencak Silat); Lường Thị Vân (Pencak Silat).

11h10 - Pencak Silat Thanh Hóa khép lại các trận chung kết với 4 HCV, 3 HCB

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa đã hoàn thành các trận chung kết đối kháng trong ngày 29/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với thành tích 4 HCV và 3 HCB.

Trần Bá Duy (giáp đỏ) giành huy chương bạc.

Ở trận chung kết hạng cân 75kg nam cuối cùng, Trần Bá Duy không thể vượt qua đối thủ đến từ Đồng Nai, qua đó giành HCB.

Trước đó, 4 HCV của Pencak Silat Thanh Hóa thuộc về Lê Thị Vân Anh (60kg nữ), Vũ Văn Kiên (60kg nam), Nguyễn Thế Vũ (65kg nam) và Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ). Hai HCB còn lại thuộc về Lương Văn Quê (55kg nam) và Lường Thị Vân (50kg nữ).

10h45 - Wushu Thanh Hóa giành HCV thứ 3, đoàn Thanh Hóa nâng thành tích lên 14 HCV

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi Phạm Thị Linh giành chiến thắng trước đại diện Công an Nhân dân trong trận chung kết Sanda 70kg nữ sáng 29/11, qua đó mang về HCV thứ 3 cho Wushu Thanh Hóa.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Như Quỳnh cũng giành HCV hạng cân Sanda 52kg nữ sau khi vượt qua đối thủ Quân đội. Cùng với HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa đã có 3 HCV tại Đại hội năm nay.

10h35 - Pencak Silat giành 4 HCV, Thanh Hóa nâng tổng thành tích lên 13 HCV

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa liên tiếp đón nhận tin vui tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11 khi 4 võ sĩ giành HCV ở các hạng cân đối kháng.

Ở hạng cân 60kg nữ, Lê Thị Vân Anh giành chiến thắng trước Kim Ngọc (TP.HCM) sau khi đối thủ bị xử thua vì nhận cảnh cáo lần thứ ba. Tiếp đó, Vũ Văn Kiên (60kg nam) vượt qua đại diện Phú Thọ, Dương Thị Hải Quyên (55kg nữ)đánh bại võ sĩ An Giang và Nguyễn Thế Vũ (65kg nam) cũng giành chiến thắng trước đại diện An Giang để mang về thêm 3 HCV.

Vân Anh và các đồng đội giành liên tiếp 4 HCV trong buổi sáng 29/11.

Trong khi đó, Lương Văn Quê (55kg nam) giành HCB sau khi để thua đại diện Phú Thọ ở chung kết. Lường Thị Vân (50kg nữ) cũng nhận HCB sau thất bại trước đối thủ Bắc Ninh.

Như vậy, tính đến 10h35, Pencak Silat Thanh Hóa đã giành 4 HCV và 2 HCB trong ngày. Cùng với HCV Wushu của Nguyễn Thị Như Quỳnh, đoàn Thanh Hóa có thêm 5 HCV, nâng tổng thành tích lên 13 HCV tại Đại hội năm nay.

9h35 - Lê Thị Vân Anh giành HCV Pencak Silat, Thanh Hóa có HCV thứ 10

Võ sĩ Lê Thị Vân Anh đã giành HCV hạng cân 60kg nữ môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11, sau chiến thắng trước Kim Anh (TP.HCM) ở trận chung kết.

Trận đấu khép lại khi võ sĩ Kim Anh bị trọng tài cảnh cáo lần thứ ba và xử thua theo quy định. Qua đó, Lê Thị Vân Anh được công nhận chiến thắng, giành HCV cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây là HCV thứ 10 của đoàn Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, đồng thời là HCV đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa ở các nội dung đối kháng trong ngày 29/11.

Đội tuyển Pencak Silat vẫn còn 5 võ sĩ tranh tài ở các trận chung kết tiếp theo.

9h15 - Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV Wushu, mang về HCV thứ 9 cho Thanh Hóa

Võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành HCV hạng cân 52kg nữ nội dung Sanda (đối kháng) môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Ở trận chung kết diễn ra tại Đồng Nai, Nguyễn Thị Như Quỳnh vượt qua đối thủ đến từ Quân đội, qua đó mang về HCV thứ 9 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây cũng là HCV thứ hai của Wushu Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, sau chức vô địch nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11.

Wushu Thanh Hóa vẫn còn Phạm Thị Linh tranh tài ở chung kết hạng cân Sanda 70kg nữ, tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV.

9h11 - Lương Văn Quê giành HCB Pencak Silat hạng 55kg nam

Võ sĩ Lương Văn Quê đã giành HCB hạng cân 55kg nam môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Lương Văn Quê (trái) giành HCB.

Ở trận chung kết, Lương Văn Quê không thể vượt qua đối thủ đến từ Phú Thọ, qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí á quân.

Đây là huy chương đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa trong ngày 29/11. Đội tuyển vẫn còn 6 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành HCV tại Đại hội năm nay.

Ngày 28/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 1 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Nổi bật là chiến thắng knock-out của Trần Thị Hậu ở chung kết hạng cân trên 64–68kg nữ, giúp cô lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội và mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thanh Hóa. Võ cổ truyền khép lại chương trình tranh tài với tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Điền kinh cũng ghi nhận hai tấm HCB của Quách Thị Lan (400m nữ) và Bùi Thị Thu Hà (5.000m nữ). Các môn Wushu, Boxing, Đấu kiếm, Bắn súng và Billiards & Snooker tiếp tục đóng góp thêm huy chương.

Bước sang ngày 29/11, tâm điểm của đoàn Thanh Hóa là 10 trận chung kết ở 3 môn võ. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV xứ Thanh gia tăng số HCV sau những ngày thi đấu liên tiếp giành thêm huy chương.

Ở môn Pencak Silat, Thanh Hóa có tới 7 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, gồm: Lương Văn Quê, Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Thế Vũ, Trần Bá Duy, Lường Thị Vân và Dương Thị Hải Quyên.

Trong khi đó, Wushu có hai võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (52kg nữ) và Phạm Thị Linh (70kg nữ) bước vào các trận chung kết Sanda. Sau HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV ở các nội dung đối kháng.

Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng 66kg nữ.

Ở môn Boxing, Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng cân 66kg nữ với đại diện Hà Nội. Trước đó, võ sĩ Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ Quảng Ngãi ở bán kết để giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng.

Ngoài các trận tranh HCV, Billiards & Snooker tiếp tục có hai cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Đinh Thế Vinh thi đấu tứ kết Carom 3 băng nam. Đấu kiếm bước vào nội dung đồng đội nữ kiếm liễu, trong khi Bắn súng tiếp tục tranh tài ở các nội dung súng trường và đĩa bay.

Với nhiều cơ hội cạnh tranh HCV trong cùng một ngày, các trận chung kết 29/11 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến đáng kể cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 29/11 8h30 - PENCAK SILAT (Nhà thi đấu tỉnh Đồng Tháp) Chung kết 55kg nam: Lương Văn Quê gặp VĐV Phú Thọ. Chung kết 60kg nữ: Lê Thị Vân Anh gặp VĐV TP.HCM. Chung kết 60kg nam: Vũ Văn Kiên gặp VĐV Phú Thọ. Chung kết 65kg nam: Nguyễn Thế Vũ gặp VĐV An Giang. Chung kết 75kg nam: Trần Bá Duy gặp VĐV Đồng Nai. Chung kết 50kg nữ: Lường Thị Vân gặp VĐV Bắc Ninh. Chung kết 55kg nữ: Dương Thị Hải Quyên gặp VĐV An Giang. 8h30 - BẮN SÚNG (Các trường bắn tại TP.HCM) 50m súng trường 3 tư thế nam (Trường bắn Trường TDTT TP.HCM): Đỗ Mạnh Định, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đình Lộc, Bùi Hoàng Việt, Phùng Lê Huyên, Lê Viết Hiệu. Đĩa bay Trap nam (Trường bắn Củ Chi): Nguyễn Xuân Đại Dương, Đỗ Minh Tuấn, Mai Anh Tuấn. Đĩa bay Trap nữ (Trường bắn Củ Chi): Phạm Thị Ngọc Thúy, Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Tú Anh, Phạm Thị Thu Trang. 9h00 - WUSHU (Nhà thi đấu TP. Đồng Nai) Chung kết Sanda 52kg nữ: Nguyễn Thị Như Quỳnh gặp VĐV Quân đội. Chung kết Sanda 70kg nữ: Phạm Thị Linh gặp VĐV Công an Nhân dân. 9h00 - ĐẤU KIẾM (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) Đồng đội nữ kiếm liễu: Phùng Thị Ánh, Lê Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Quỳnh Như. 9h00 - BILLIARDS & SNOOKER (Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, TP.HCM) Pool 10 bi đơn nam (9h00): Lò Văn Xuân gặp VĐV Hà Nội. Tứ kết Carom 3 băng đơn nam (10h00): Đỗ Nguyễn Trung Hậu gặp VĐV Gia Lai. Tứ kết Carom 3 băng đơn nam (10h00): Đinh Thế Vinh gặp VĐV Bắc Ninh. 15h00 - BOXING (Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM) Chung kết 66kg nữ: Trần Thị Linh gặp VĐV Hà Nội. Thời gian thi đấu có thể thay đổi theo lịch điều hành của Ban tổ chức.

HS