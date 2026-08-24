Gỡ “điểm nghẽn” từ cơ sở

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò chủ động, gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề tồn đọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, khẳng định tinh thần hành động vì dân phục vụ.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tập trung giải quyết tốt các vấn đề tại cơ sở.

Chủ động tháo gỡ những vấn đề tồn tại từ cơ sở

Hơn 30 năm chờ đợi là khoảng thời gian dài đối với gia đình bà Mai Thị Lài, ở thôn Hậu Trạch, xã Nga Thắng. Năm 1993, gia đình bà mua một thửa đất do UBND xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (cũ) giao. Tuy nhiên, do việc giao đất không đúng thẩm quyền nên dù sinh sống ổn định nhiều năm, gia đình bà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, gia đình bà tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nga Thắng. Với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn và việc chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chỉ sau hơn 20 ngày, gia đình bà đã được cấp GCNQSDĐ với diện tích 224m2.

Niềm vui của gia đình bà Lài không chỉ đến từ việc hoàn thành thủ tục sau nhiều năm chờ đợi, mà còn từ sự thay đổi trong cách giải quyết công việc hành chính. Người dân được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Hiện nay, xã Nga Thắng vẫn còn hơn 400 hộ dân chưa được cấp GCNQSDĐ do nhiều nguyên nhân như giao đất không đúng thẩm quyền, thiếu hồ sơ, sai lệch thông tin hoặc vướng quy hoạch.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Nga Thắng đã tập trung rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý phù hợp. Với những trường hợp đủ điều kiện, địa phương hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục; với những hồ sơ còn vướng mắc, xã phối hợp các cơ quan chuyên môn tháo gỡ, đồng thời công khai, giải thích rõ để tạo sự đồng thuận.

Đến nay, xã Nga Thắng đã cấp được 63 GCNQSDĐ cho các hộ dân, gồm 33 hồ sơ đất nông nghiệp sau chuyển đổi và 30 hồ sơ đất ở nông thôn.

Ông Nguyễn Phú Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ. Qua rà soát, có những trường hợp đủ điều kiện để giải quyết, nhưng cũng có những trường hợp vướng quy hoạch nên chưa thể thực hiện. Địa phương đã tiến hành phân loại từng nhóm hồ sơ, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu mình thuộc trường hợp nào. Nhờ đó, người dân cơ bản đồng thuận, chia sẻ và phối hợp với chính quyền trong quá trình giải quyết”.

Từ việc dân cần đến chính quyền hành động

Nếu xã Nga Thắng là câu chuyện về việc tháo gỡ những tồn tại kéo dài, thì tại phường Ngọc Sơn, sự chủ động của chính quyền cơ sở được thể hiện rõ trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ đời sống hằng ngày.

Trước tình trạng hệ thống điện tại tổ dân phố Hưng Sơn thường xuyên quá tải, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hơn 250 hộ dân, cấp ủy, chính quyền phường Ngọc Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với ngành điện tìm giải pháp khắc phục.

Không chỉ tiếp nhận phản ánh, chính quyền phường chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Sau khi hoàn thành, nguồn điện phục vụ sinh hoạt của người dân từng bước ổn định, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng tăng cao.

Ông Mai Sỹ Lân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Sơn cho biết, trước tình trạng mất điện cục bộ tại một số khu dân cư, phường đã kịp thời phối hợp với ngành điện triển khai giải pháp xử lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Gần dân, sát dân tạo chuyển biến từ cơ sở

Những kết quả từ xã Nga Thắng, phường Ngọc Sơn và nhiều địa phương khác trên địa bàn Thanh Hóa cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân.

Tinh thần gần dân, sát dân, quyết liệt hành động đang được cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa bằng nhiều cách làm phù hợp với từng địa bàn. Điểm chung là các địa phương đều hướng tới giải quyết tốt hơn những vấn đề người dân quan tâm, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả hoạt động của chính quyền không chỉ được đo bằng chức năng, nhiệm vụ được giao, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Khi cán bộ, chính quyền sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, chủ động tháo gỡ khó khăn, những “điểm nghẽn” từ thực tiễn sẽ từng bước được khơi thông, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố.

Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp vì thế không chỉ là sự đổi mới về tổ chức bộ máy, mà còn là bước chuyển trong phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Đây là nền tảng để các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển chung của tỉnh và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Dũng