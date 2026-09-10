Giúp bệnh nhân tìm lại cuộc sống bình thường

Sau một cơn tai biến, chấn thương hay cuộc phẫu thuật, điều người bệnh mong muốn không chỉ là vượt qua bệnh tật mà còn có thể tự mình đứng dậy, bước đi và thực hiện những sinh hoạt quen thuộc. Với nhiều người, hành trình ấy không thể diễn ra trong ngày một, ngày hai mà cần một quá trình điều trị, tập luyện bền bỉ. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác phục hồi chức năng đang được chú trọng, giúp người bệnh từng bước khắc phục hạn chế về vận động, nâng cao khả năng tự chăm sóc và thích nghi tốt hơn với cuộc sống sau điều trị.

Bệnh nhân Lê Đình Quảng, xã Thường Xuân đang điều trị vật lý trị liệu tại Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Tại các khoa điều trị của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày có nhiều người bệnh đến khám, điều trị và tập luyện. Phần lớn là bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, chấn thương, mắc các bệnh lý về cơ xương khớp, thần kinh; trẻ em có rối loạn phát triển vận động... Tại khu vực tập vận động, các kỹ thuật viên hướng dẫn người bệnh thực hiện những bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng của từng người. Người yếu hoặc liệt tay chân được tập vận động khớp, tăng sức cơ, tập thăng bằng, tập đứng và tập đi.

Với những bệnh nhân gặp khó khăn trong sinh hoạt, các bài tập được thiết kế gắn với những hoạt động thường ngày, giúp họ từng bước tự thực hiện các công việc cá nhân. Đối với người bệnh sau tai biến mạch máu não, quá trình phục hồi thường kéo dài và đòi hỏi sự kiên trì của cả người bệnh, gia đình và nhân viên y tế.

Bà Nguyễn Thị Vân, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện gần một tháng sau tai biến. Những ngày đầu, việc ngồi dậy, vận động tay chân đều rất khó khăn. Được các bác sĩ, kỹ thuật viên hướng dẫn tập luyện hằng ngày, sức khỏe của tôi từng bước cải thiện. Tôi cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại và sinh hoạt tốt hơn, giảm bớt sự vất vả cho gia đình”.

Theo các bác sĩ, phục hồi chức năng cần được thực hiện phù hợp với từng người bệnh, dựa trên mức độ tổn thương, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị. Cùng mắc một bệnh lý nhưng mức độ phục hồi của mỗi người có thể khác nhau. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên, đồng thời duy trì việc tập luyện đều đặn.

Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Bệnh viện luôn xác định người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động. Vì vậy, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điện trị liệu, vận động trị liệu, kéo giãn cột sống, siêu âm điều trị, laser nội mạch, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện đặc biệt chú trọng đổi mới phong cách phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Không chỉ điều trị tại bệnh viện, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên còn hướng dẫn người bệnh và người nhà những phương pháp tập luyện phù hợp để tiếp tục thực hiện sau khi trở về cộng đồng.

Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, nhiều người bệnh cũng đang được điều trị, hướng dẫn tập luyện nhằm cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt.

Ông Lê Đình Quảng, xã Thường Xuân, đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: “Thời gian đầu sau khi mắc bệnh, việc đi lại và sinh hoạt của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Được các bác sĩ, kỹ thuật viên hướng dẫn tập luyện hằng ngày, sức khỏe và khả năng vận động từng bước được cải thiện. Tôi mong muốn sau khi hoàn thành đợt điều trị có thể tự đi lại, giảm bớt sự phụ thuộc vào người thân”.

Bác sĩ Hà Thị Thu, Phụ trách Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, cho biết: “Hiệu quả phục hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng bệnh, mức độ tổn thương, thời điểm bắt đầu điều trị và sự phối hợp của người bệnh. Trong đó, sự chủ động và kiên trì tập luyện có vai trò quan trọng. Người bệnh không nên tự ý bỏ tập khi thấy chức năng đã được cải thiện mà cần tiếp tục thực hiện đúng các bài tập theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đối với gia đình, khi người bệnh có thể tự chăm sóc bản thân ở một mức độ nhất định cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt gánh nặng chăm sóc. Vì vậy, phục hồi chức năng không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh mà còn góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống, giảm áp lực về thời gian và công sức chăm sóc”.

Thực tế điều trị tại các cơ sở y tế cho thấy, cùng với sự phát triển của các kỹ thuật chuyên môn, phục hồi chức năng ngày càng được chú trọng trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc cải thiện một chức năng bị suy giảm mà hướng tới giúp người bệnh tăng khả năng tự lập, hạn chế di chứng, phòng ngừa biến chứng do giảm vận động và từng bước hòa nhập cộng đồng. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, người bệnh cần chủ động phối hợp, kiên trì tập luyện và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn. Gia đình cũng cần đồng hành, động viên và hỗ trợ người bệnh đúng cách trong suốt quá trình phục hồi.

Bài và ảnh: Tô Hà