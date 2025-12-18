Giữ nhịp chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế cơ sở

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống trạm y tế có nhiều thay đổi, song các trạm y tế đã nỗ lực, tiếp tục khẳng định vai trò là “cửa ngõ” chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế Hoằng Trung.

Trạm Y tế Hoằng Trung đều đặn mỗi ngày khám và điều trị cho gần 10 bệnh nhân. Y, bác sĩ tại trạm luôn duy trì trực 24/24 giờ, nhiệt tình, tận tụy khám, chăm sóc người dân. Ông Vũ Công Sáu ở thôn Xa Vệ bị tai nạn lao động dẫn đến tổn thương ngón tay. Ông đã đến trạm lúc hơn 18 giờ và được y, bác sĩ tại trạm sơ cứu, điều trị kịp thời. Ông Sáu chia sẻ: “Các y, bác sĩ tại trạm đã vệ sinh, sát khuẩn và xử lý vết thương cho tôi rất cẩn thận. Hằng ngày tôi đến thay băng, kiểm tra vết thương. Sau 4 ngày vết thương đã khô và bớt đau”.

Còn bà Nguyễn Thị Bào sau nửa tháng điều trị cúm, viêm họng tại trạm, bà đã đến trạm y tế tiêm phòng cúm. Bà Bào chia sẻ: "Hằng tháng, tôi đều đến trạm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi nào sức khỏe bất thường, tôi đến trạm để điều trị. Nhà tôi gần trạm nên đi lại thuận tiện, y bác sĩ lại nhiệt tình nên tôi rất hài lòng”.

Bác sĩ Đỗ Thị Tú, Trạm trưởng Trạm Y tế Hoằng Trung, chia sẻ: "Trạm có 4 nhân viên y tế, trong đó 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trạm y tế đã bám sát hướng dẫn của UBND xã Hoằng Phú và Trung tâm Y tế Hoằng Hóa; tăng cường phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị thực hiện các nhiệm vụ được giao". Trạm đã tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe, sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường... Cán bộ nhân viên y tế luôn chủ động nâng cao năng lực chuyên môn và y đức để hướng tới sự hài lòng của người dân. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trạm đã làm tốt công tác phòng chống, không để dịch bệnh bùng phát. Tiêm phòng cho phụ nữ có thai đạt 100%; trẻ em dưới 60 tháng trên địa bàn quản lý uống vitamin A định kỳ đạt 100%; khám và điều trị cho 3.582 lượt người.

Xã Hoằng Phú hiện có 4 trạm y tế với 17 cán bộ nhân viên y tế. UBND xã đã chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình và hỗ trợ trạm y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhờ đó, các trạm y tế trên địa bàn xã cơ bản duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại xã Hoằng Giang, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn xã có 5 trạm y tế và 1 điểm trạm. Xã đã nhanh chóng tổ chức buổi làm việc với đại diện các trạm y tế và Trung tâm Y tế Hoằng Hóa để nắm bắt tình hình hoạt động, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các trạm y tế. Cơ bản các trạm vẫn duy trì tốt công tác chuyên môn, khám chữa bệnh, chăm sóc Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng dân số... Đồng thời, xã đã phối hợp với trạm y tế đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về việc đổi tên gọi của trạm và các dịch vụ được triển khai tại trạm để người dân hiểu và yên tâm tiếp tục khám và điều trị bệnh tại trạm y tế.

Tại Trạm Y tế Hoằng Giang hiện có 2 cơ sở hoạt động với 7 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 3 y sĩ, 2 điều dưỡng. Trước và sau khi sáp nhập, trạm luôn bám sát các nội dung hoạt động của ngành; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong công tác khám bệnh, điều trị và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, trạm duy trì, đảm bảo hoạt động chuyên môn, thực hiện nghiêm chế độ trực trạm 24/24 giờ, đảm bảo xử lý, cấp cứu kịp thời các ca bệnh. Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong quản lý bệnh nhân. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh... Cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện y đức. Do đó, trạm y tế luôn nhận được sự tin tưởng của người dân.

Bác sĩ Hoàng Thị Xuân, Trạm trưởng Trạm Y tế Hoằng Giang, cho biết: "Từ đầu năm đến nay trạm đã khám và điều trị cho hơn 6.300 lượt người. Toàn xã có 98% trẻ em dưới 60 tháng được cân, đo, uống

vitamin A định kỳ. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể cân nặng ở mức 3,9%, thể chiều cao còn 4,4%; phụ nữ mang thai được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng uốn ván và phụ nữ có thai được khám định kỳ 3 lần và chăm sóc sau sinh đạt 100%".

Hiện các trạm y tế vẫn duy trì hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, các trạm y tế cần được quan tâm bổ sung nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh và công tác chuyển đổi số. Đồng thời, có quy định phù hợp và hướng dẫn các trạm trong sử dụng ngân sách cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Thùy Linh