Đảm bảo chăm sóc an toàn cho người bệnh trong đợt rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ; những ngày tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi nhiệt độ giảm sâu, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và bệnh nhân điều trị nội trú.

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều trị an toàn. Các cơ sở y tế khẩn trương rà soát cơ sở vật chất; kiểm tra, vận hành an toàn hệ thống cửa, rèm chắn gió, điều hòa hai chiều, thiết bị sưởi; bổ sung chăn ấm, đệm cho các khoa hồi sức, tim mạch, lão khoa, nhi và sơ sinh.

Cùng với đó, các bệnh viện điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp mùa đông: bố trí nước uống ấm, suất ăn nóng; tăng cường theo dõi thân nhiệt, hô hấp, tuần hoàn đối với bệnh nhân nặng, người cao tuổi và trẻ nhỏ, không để người bệnh bị ảnh hưởng bởi giá lạnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống rét được triển khai đồng bộ ở tất cả các khoa, phòng. Bệnh viện rà soát, cấp đủ chăn bông, duy trì thiết bị sưởi, bảo đảm môi trường điều trị ấm; đồng thời chuẩn bị thuốc, giường bệnh, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các ca cấp cứu do rét như tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ và viêm đường hô hấp cấp.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội tim mạch cho biết: "Số ca tăng huyết áp cấp cứu, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim và bệnh lý mạch máu chi dưới tăng mạnh. Khoa đã bố trí hệ thống đèn sưởi tại khu đón tiếp và trang bị điều hòa hai chiều cho toàn bộ phòng bệnh nội trú để giữ ấm cho người bệnh".

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, thuộc địa bàn miền núi cao, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên công tác chống rét được đặc biệt chú trọng. Bệnh viện vừa bảo đảm cơ sở vật chất, vừa tăng cường tư vấn, hướng dẫn người bệnh và người nhà giữ ấm đúng cách, phòng hạ thân nhiệt và các tai biến do rét.

Bác sĩ Hồ Văn Trọng, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân miền núi; bệnh viện đã chuẩn bị đủ chăn ấm, thiết bị sưởi và bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp liên quan đến giá rét”.

Những biện pháp thiết thực của các cơ sở y tế đã giúp người bệnh yên tâm điều trị trong những ngày giá rét. Bà Sung Thị Mỵ, 67 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: "Tôi bị viêm phế quản cấp, sức khỏe suy kiệt phải nhập viện điều trị. Những ngày qua trời rét nhưng phòng bệnh kín gió, có đủ chăn ấm, quạt sưởi. Cán bộ y tế thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp nên tôi rất yên tâm điều trị".

Trước khả năng rét đậm, rét hại còn kéo dài, ngành Y tế Thanh Hóa yêu cầu các bệnh viện tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng để kịp thời xử trí các tình huống cấp cứu, đặc biệt là các bệnh lý thường gia tăng trong mùa lạnh như tim mạch, hô hấp, tai biến mạch máu não.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời tiết giá rét, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình; tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là trong những ngày rét đậm, rét hại. Người cao tuổi cần ở phòng kín gió, mặc đủ ấm, kiểm soát huyết áp thường xuyên; trẻ nhỏ cần được giữ ấm đường hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, hạ thân nhiệt, cước chân tay hoặc nghi ngờ đột quỵ, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời.

Tô Hà