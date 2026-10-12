“Giữ lửa” phong trào phụ nữ sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, số lượng chi hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 chi hội, với hơn 531.000 hội viên. Quy mô địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông hơn đặt ra không ít khó khăn cho công tác tập hợp, vận động và tổ chức các hoạt động phong trào. Bằng sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ hội cơ sở, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung nâng cao năng lực cán bộ chi hội và đổi mới phương thức tập hợp.

Hội LHPN xã Giao An và chi hội phụ nữ thôn Húng trao bò sinh sản cho hội viên khó khăn.

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, các cấp hội đã củng cố đội ngũ cán bộ chi hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa bàn. Nhiều chi hội đã linh hoạt thành lập các nhóm zalo, facebook để kết nối hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng diễn dân vũ, tham gia các lễ hội truyền thống ở địa phương... nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết phụ nữ ở các khu dân cư mới. Đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp xóa dần khoảng cách địa lý, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong hội viên.

Một trong những điểm nổi bật sau sáp nhập là tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống hội viên vẫn tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Tại xã Nga Sơn, hội viên Nguyễn Thị Tuần, thôn Nga Lộ không may gặp hỏa hoạn thiệt hại nhà ở, hội LHPN xã cùng chi hội phụ nữ thôn đã huy động hội viên hỗ trợ dọn dẹp, thu gom tài sản, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Tại phường Quang Trung, chi hội phụ nữ tổ dân phố 4 đã vận động hỗ trợ hội viên Lê Thị Ngọc bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 10 triệu đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp phụ nữ vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, gom phế liệu gây quỹ tặng quà phụ nữ, trẻ mồ côi được các cấp hội triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh có hơn 8.000 trẻ mồ côi khó khăn, trong đó có hơn 1.700 trẻ đã được tổ chức hội kết nối cho các doanh nghiệp, cơ quan, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu từ 300.000 đồng/cháu trở lên. Các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khó khăn dịp Tết Trung thu, năm học mới... được duy trì và thực hiện chu đáo với hàng ngàn suất quà đã được trao.

Song song với các hoạt động an sinh, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế tiếp tục được triển khai. Tiêu biểu, như: Hội LHPN xã Giao An cùng chi hội thôn Húng đã phát huy hiệu quả mô hình liên kết chăn nuôi bò sinh sản, hỗ trợ 6 con bò cho hội viên phát triển kinh tế; Hội LHPN xã Thiên Phủ phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới trao 3.000 con vịt cổ xanh và 1.700 con gà ri giống cho hội viên; Hội LHPN phường Hải Lĩnh trao 3 con bò giống trị giá 30 triệu đồng cho hội viên khó khăn. Những mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn.

Sau sáp nhập, chuyển đổi số cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội tích cực hưởng ứng. Các chi hội cơ sở đang đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi số, như: chi hội số, gia đình số, tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng... Qua các mô hình này, hội viên được tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích công nghệ phục vụ đời sống hằng ngày.

Thực tiễn cho thấy, sau sáp nhập, ở nhiều địa phương phong trào phụ nữ không bị gián đoạn mà còn có nhiều chuyển biến tích cực. Từ các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được duy trì thường xuyên. Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu gây quỹ, xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tiếp tục được các hội viên tích cực hưởng ứng, góp phần XDNTM, đô thị văn minh.

Hội viên phụ nữ xã Thọ Ngọc chăm sóc hàng rào xanh, giữ đẹp cảnh quan môi trường.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Sau sáp nhập, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chi hội và hội viên nòng cốt tại cơ sở. Khi mỗi cán bộ chi hội được “nâng tầm” kỹ năng, rào cản địa lý sẽ dần xóa bỏ, mở ra không gian mới để phong trào phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển, biến sức mạnh đoàn kết thành động lực phát triển”.

Các cấp hội LHPN trong tỉnh đã và đang giữ vững “ngọn lửa” phong trào phụ nữ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó, tổ chức hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là chỗ dựa tin cậy của phụ nữ.

Bài và ảnh: Lê Hà