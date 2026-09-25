Giữ gìn bản sắc, xây dựng nếp sống văn minh

Về thôn Đồng Ngấn, xã Thượng Ninh những ngày này dễ dàng nhận thấy sự khởi sắc của vùng quê nơi đây với đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp. Tại các điểm nhà văn hóa thôn, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi. Ở đó, mọi người không chỉ được gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn cùng nhau gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Các hoạt động văn nghệ tạo sự gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa tại xã Thượng Ninh.

Ông Trần Sỹ Văn, Trưởng thôn Đồng Ngấn cho biết: “Thôn hiện có 268 hộ với 1.444 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 75%, còn lại là dân tộc Kinh, Thái, Thổ. Xác định giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa, cấp ủy đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp bà con hiểu, tự hào và cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình".

Một trong những hoạt động nổi bật ở Đồng Ngấn là duy trì hoạt động của đội văn nghệ với nhiều thành viên ở các lứa tuổi tham gia. Với niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, các thành viên không chỉ tập luyện, tham gia biểu diễn tại địa phương mà còn tích cực truyền dạy, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường cho thế hệ trẻ, như: trang phục, tiếng nói, cồng chiêng, dân ca...

Bên cạnh đó, người dân thôn Đồng Ngấn cũng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Trong đám tang không còn tình trạng ăn uống linh đình, tốn kém; đám cưới tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được người dân tích cực tham gia với 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 44% gia đình thể thao.

Không chỉ thôn Đồng Ngấn, việc xây dựng nếp sống văn minh lan tỏa đến tất cả các thôn trên địa bàn xã. Ông Lê Khắc Công, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh cho biết: “Sau sắp xếp, xã còn 7 thôn, gồm 6 dân tộc: Thái, Thổ, Mường, Kinh, Tày, Nùng cùng chung sống đoàn kết. Vì vậy, các hương ước, quy ước cũng được rà soát lại để phù hợp với quy mô dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng. Xã đã tập trung hoàn thiện, công nhận hương ước, quy ước các thôn theo quy định, trong đó chú trọng các nội dung về phát huy dân chủ ở cơ sở, tự quản cộng đồng, giữ gìn đoàn kết, bảo vệ môi trường, khuyến học, xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn đã trở thành quy tắc ứng xử trong cộng đồng và được Nhân dân đồng thuận cao. Hiện nay, trên địa bàn xã duy trì 4/7 đội văn nghệ tại các thôn; đồng thời duy trì các câu lạc bộ gắn với bản sắc dân tộc Mường, Thổ, Thái. Hoạt động của các đội, câu lạc bộ văn nghệ không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần bảo tồn tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ và các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của xã đạt khoảng 83%; tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đạt 45%.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, bắt đầu từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư đã góp phần không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo sự gắn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Thượng Ninh ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Trung Hiếu