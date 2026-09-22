Đà Nẵng phát động giải thưởng nhiếp ảnh về quyền con người “Happy Danang 2026”

Lần đầu tiên được tổ chức với thể loại nhiếp ảnh, Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Đà Nẵng hạnh phúc - Happy Danang 2026” hướng tới tìm kiếm, tôn vinh những hình ảnh, câu chuyện và khoảnh khắc đẹp về con người, văn hóa, cuộc sống hạnh phúc và những thành tựu phát triển của thành phố.

Đà Nẵng phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Happy Danang 2026”. Ảnh: Tấn Tài

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Đà Nẵng hạnh phúc - Happy Danang 2026”. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức giải thưởng truyền thông về quyền con người thông qua thể loại nhiếp ảnh.

Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện, khoảnh khắc đẹp về con người, văn hóa, cuộc sống hạnh phúc và những thành tựu phát triển của Đà Nẵng dưới góc nhìn quyền con người. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Đà Nẵng hạnh phúc, văn minh, hiện đại, thân thiện và đáng sống đến bạn bè trong nước và quốc tế; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với thành phố.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng dành cho cả tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài. Người Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia.

Tác phẩm dự thi phải có thông điệp rõ ràng, góc nhìn sáng tạo; phản ánh chân thực, sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và nhịp sống Đà Nẵng. Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm ghi lại các khoảnh khắc đẹp, câu chuyện truyền cảm hứng về lao động, học tập, sáng tạo, tình người, sự phát triển và hội nhập; qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần lạc quan, niềm hạnh phúc và khát vọng vươn lên của người dân thành phố.

Hai loại hình được xét trao giải gồm ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật. Trong đó, ảnh báo chí phản ánh chân thực, khách quan các sự kiện, hoạt động, nhân vật, câu chuyện đời sống tại thành phố, có tính thời sự và giá trị thông tin. Ảnh nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, con người bằng góc nhìn sáng tạo, giàu tính thẩm mỹ.

Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, gửi dưới dạng file kỹ thuật số JPG. Ảnh phải có cạnh ngắn tối thiểu 3.000 pixel, cạnh dài tối đa 5.000 pixel, độ phân giải 300 dpi, dung lượng từ 4 MB đến không quá 6 MB. Ảnh bộ gồm tối thiểu 5 và tối đa 10 ảnh; khuyến khích có maket trình bày cùng phần giới thiệu nội dung không quá 150 từ.

Mỗi tác giả được gửi không giới hạn số lượng tác phẩm, song ảnh đơn không được trùng với ảnh trong bộ. Tác phẩm phải được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không cắt ghép, thêm bớt hoặc làm sai lệch thực tế, ngoại trừ ảnh panorama; không bo viền, không hiển thị tên, chữ chìm, địa danh hoặc logo trên tác phẩm. Ban Tổ chức không nhận những tác phẩm đã đoạt giải hoặc được chọn trưng bày, triển lãm tại các cuộc thi ảnh cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

Các tác phẩm tham dự phải được chụp trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2024 - 30/11/2026. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/11/2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1,5 triệu đồng.

Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi trực tuyến tại địa chỉ https://happy.vietnam.vn/happy-danang/contest-entry/photo-contest; Thông tin chính thức về Giải được đăng tải trên website https://danang.vietnam.vn