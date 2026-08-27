Giữ cảnh quan xanh, tạo sức hút cho du lịch cộng đồng Bá Thước

Từ định hướng phát triển du lịch xanh, các điểm lưu trú, nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông được thiết kế theo hướng hạn chế tác động đến môi trường, hài hòa với địa hình và không gian bản làng. Gỗ, tre, luồng, những vật liệu quen thuộc trong đời sống người dân địa phương được đưa vào nhiều hạng mục kiến trúc, tạo nên những không gian nghỉ dưỡng mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Các khu nghỉ dưỡng tại Pù Luông đều được thiết kế nằm trọn giữa cảnh quan thiên nhiên với các vật liệu truyền thống.

Núi rừng, thung lũng, ruộng bậc thang và những bản làng nằm xen giữa màu xanh cây cỏ, cảnh quan là một trong những giá trị nổi bật của Pù Luông. Các công trình phục vụ du lịch được định hướng phù hợp với địa hình, hạn chế san gạt, giữ cây xanh và ưu tiên vật liệu bản địa. Gỗ, tre, luồng được sử dụng trong nhiều hạng mục như kết cấu, mái che, lan can, hàng rào, bàn ghế, biển chỉ dẫn và không gian lưu trú. Cách làm này không chỉ hạn chế cảm giác bê tông hóa mà còn giúp du khách cảm nhận rõ hơn vẻ mộc mạc, gần gũi của một vùng đất giàu bản sắc.

Anh Phạm Quang Hưng, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Amigo Puluong, xã Pù Luông, chia sẻ: “Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi chủ yếu sử dụng kiến trúc nhà sàn của người Thái, giữ nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Trong quá trình thiết kế, xây dựng, chúng tôi ưu tiên vật liệu gỗ; các vật dụng, nội thất trong phòng cũng sử dụng những chất liệu tự nhiên như đá, gỗ, tre. Các lối đi trong khu nghỉ dưỡng được lát đá tự nhiên, khuôn viên giữ nguyên thảm thực vật và từng gốc cây sẵn có, không chặt bỏ cây để phục vụ xây dựng, tận dụng tối đa không gian mở. Chính sự gần gũi, mộc mạc và tôn trọng tự nhiên ấy được du khách rất yêu thích, đặc biệt là khách quốc tế".

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hiện có hàng chục khu nghỉ dưỡng, nằm xen giữa các bản làng của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Các dự án đều chú trọng bảo vệ cảnh quan, môi trường, tăng không gian xanh và sử dụng vật liệu tự nhiên trong tổng thể kiến trúc. Các yếu tố về độ bền, an toàn, điều kiện thời tiết và công năng được tính toán phù hợp, đồng thời kế thừa những nét đặc trưng của nhà sàn người Thái. Không gian nghỉ dưỡng vì thế không tách rời đời sống bản địa. Từ những căn nhà nằm giữa cây xanh, lối đi, mái che, đến cách mở hướng nhìn ra ruộng lúa, dòng suối hay thung lũng, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên trải nghiệm riêng cho du khách.

Du khách tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình tại các khu nghỉ dưỡng ở Pù Luông.

Trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng, hạn chế bê tông hóa và xây dựng thiếu kiểm soát là yêu cầu quan trọng để bảo vệ lợi thế cảnh quan. Mỗi công trình cần được đặt trong mối quan hệ với địa hình, cây xanh và kiến trúc truyền thống; hạn chế san gạt, giữ lại những khoảng xanh và lựa chọn vật liệu phù hợp. Đây cũng là cách để các bản du lịch duy trì vẻ đẹp nguyên sơ - yếu tố tạo nên sức hút của Pù Luông. Chị Grandy, du khách người Anh, lần đầu đến Pù Luông nhưng đã ấn tượng với không gian nghỉ dưỡng nơi đây: “Tôi rất thích cách Pù Luông kết hợp giữa nghỉ dưỡng và thiên nhiên. Các công trình không quá hiện đại hay xa lạ mà sử dụng nhiều gỗ, tre, đá và giữ nguyên cây xanh. Tôi đã đặt một căn phòng bên con suối nhỏ, ngày nào cũng nghe tiếng nước róc rách. Tôi cảm thấy mình thực sự được sống giữa thiên nhiên. Đó là điều khiến Pù Luông khác biệt và cũng là lý do tôi quyết định kéo dài kỳ nghỉ thêm vài ngày".

Từ những công trình lưu trú đến nhà cộng đồng, điểm dừng chân và các tuyến đường đi bộ, việc sử dụng vật liệu tự nhiên một cách đồng bộ có thể góp phần hình thành diện mạo riêng cho du lịch Pù Luông. Gỗ, tre, luồng không chỉ tạo nên vẻ mộc mạc mà còn giúp kết nối kiến trúc với đời sống, văn hóa của cộng đồng dân cư. Một điểm du lịch xanh không nhất thiết phải được tạo nên bởi những công trình lớn. Sức hút đôi khi đến từ một mái hiên bằng tre, căn nhà gỗ nép bên sườn núi, lối đi dưới tán cây hay một không gian cộng đồng được làm từ chính vật liệu quê hương.

Khi kiến trúc được đặt trong sự tôn trọng cảnh quan, vật liệu trở thành một phần của câu chuyện văn hóa và cộng đồng cùng tham gia gìn giữ không gian sống, Pù Luông sẽ có thêm nền tảng để tạo dựng bản sắc riêng: mộc mạc, xanh, gần gũi và bền vững. Đây cũng là hướng đi để cảnh quan trở thành điểm đến có giá trị lâu dài, góp phần nâng sức hút của du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Mai Phương