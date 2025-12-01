Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tại UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khoá XVIII, sáng 01/12, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị giám sát.

Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá XVIII (sau đây gọi tắt là NQ 614), UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với 308 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất tồn tại kéo dài. Đây là đợt rà soát quy mô lớn nhằm quyết tâm xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên đất đai, thể hiện sự quyết liệt trong việc thanh lọc môi trường đầu tư.

Qua rà soát, có 280/308 dự án đang được xử lý bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; 28 dự án còn lại đã hoàn thành các nhiệm vụ xử lý.

Đối với 23 dự án đầu tư trực tiếp có quy mô lớn, trọng điểm được chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, hiện có 10 dự án cơ bản tháo gỡ được các vướng mắc chính và đang triển khai thuận lợi hoặc đã hoàn thành đi vào hoạt động; 13 dự án còn tồn tại vướng mắc đang được cấp có thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ.

Thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ở lĩnh vực môi trường, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay ước đạt 92,8%. Hiện có 3 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Lĩnh vực chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng được trang bị đầy đủ với 100% UBND cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% cán bộ xã có chữ ký số. Cổng dịch vụ công trực tuyến được sử dụng rộng rãi. Công tác đào tạo nhân lực số được mở rộng. Bước đầu triển khai thực hiện phần mềm giám sát cảnh báo thông tin tiêu cực trên mạng xã hội nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, tin giả.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo, làm rõ một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thực hiện NQ 614; đồng thời trao đổi, thảo luận, làm rõ các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, nhất là dự án có quy mô lớn, trọng điểm của tỉnh; tình trạng quá tải tại nhiều bãi rác, vướng mắc trong triển khai các dự án xử lý chất thải rắn.

Một số ý kiến chỉ ra vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã, phường; tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn công nghệ thông tin; khó khăn, hạn chế trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu trong điều hành, phục vụ người dân khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, sau khi HĐND tỉnh ban hành NQ 614, UBND tỉnh đã có văn bản giao các đơn vị tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở tham mưu của các ngành, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, địa bàn theo dõi để thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm, đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục chủ động tham mưu, đôn đốc xử lý các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư, đất đai, GPMB, môi trường, chuyển đổi số, thông tin truyền thông, trong đó tập trung vào việc theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được liên tục, thông suốt trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu kết luận hội nghị giám sát.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát và ý kiến của các sở, ngành liên quan, làm cơ sở để hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sớm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung, trong đó cần đánh giá rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề xuất những giải pháp đồng bộ, căn cơ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở các nhóm lĩnh vực được chất vấn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

