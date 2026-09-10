Giám sát tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp tại xã Tượng Lĩnh

Chiều 10/9, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp; việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tượng Lĩnh.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại xã Tượng Lĩnh.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, xã Tượng Lĩnh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích tụ, tập trung đất đai bằng nhiều hình thức như dồn đổi ruộng đất, cho thuê quyền sử dụng đất, liên kết, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và hợp tác giữa người dân với HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tích tụ, tập trung 21ha đất nông nghiệp; trong đó 15ha ứng dụng công nghệ cao trồng chuối già Nam Mỹ, 6ha sản xuất khoai tây xen lạc, vừng. Qua đó từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với cơ giới hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn giám sát thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Tượng Lĩnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình tích tụ, tập trung đất đai, như đất sản xuất còn manh mún, một số diện tích sâu trũng; việc vận động người dân cho thuê, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn khó khăn.

Đoàn cũng kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng thuê đất, góp vốn giữa người dân và doanh nghiệp; việc quản lý, cho thuê, sử dụng quỹ đất công ích 5%; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chấp hành quy định về sử dụng đất nông nghiệp.

Qua giám sát, đoàn đề nghị xã Tượng Lĩnh tiếp tục rà soát quỹ đất, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai; tăng cường kết nối doanh nghiệp, HTX, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, bảo đảm việc tích tụ, tập trung đất đai đúng quy định và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lan Hương