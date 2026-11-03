Giảm chi phí vốn, tiếp sức doanh nghiệp

Những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa tập trung tăng tốc sản xuất, hoàn thành đơn hàng, mở rộng thị trường và chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh trong năm mới. Tuy nhiên, áp lực chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vốn vay vẫn là bài toán không dễ đối với cộng đồng DN. Trong bối cảnh đó, làn sóng giảm lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng đang mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, tiếp sức cho DN duy trì sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

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Hạ lãi suất, khơi thông dòng vốn tín dụng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ DN tiếp cận vốn, hơn 20 ngân hàng thương mại đã công bố điều chỉnh giảm lãi suất huy động, phổ biến khoảng 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đáng chú ý, việc giảm chi phí huy động đang tạo dư địa để các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa, cho biết: 10 tháng qua, quy mô tín dụng của chi nhánh đã tăng trưởng 2 con số cho thấy khả năng hấp thụ vốn của DN trên địa bàn khá tích cực. Từ cuối tháng 10 đến hết ngày 31/12/2026, ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm, tập trung hỗ trợ khách hàng DN, hộ kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Không chỉ các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất còn lan rộng trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với mức giảm phổ biến khoảng 0,5%/năm, một số ngân hàng giảm tới 0,7%/năm.

Giám đốc NHNN khu vực 7 Trần Thế Hùng, cho biết: Cùng với giảm chi phí huy động, các ngân hàng trên địa bàn đang dành nguồn lực đáng kể triển khai những chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ các ngành kinh tế chủ lực, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, gồm: DN nhỏ và vừa, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ và DN ứng dụng công nghệ cao.

Những động thái này cho thấy nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong chia sẻ khó khăn với DN, đồng thời góp phần tạo lập mặt bằng lãi suất hợp lý, khơi thông dòng vốn phục vụ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tại Thanh Hóa, nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì ở mức cao. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 277 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025. Quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng phản ánh nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng trong cung ứng nguồn lực tài chính cho DN và các thành phần kinh tế.

Giảm chi phí gắn với hiệu quả sử dụng vốn

Thực tế, điều DN quan tâm không chỉ là mức lãi suất được điều chỉnh giảm mà còn là khả năng tiếp cận vốn, điều kiện vay và thời gian giải ngân. Cách thức mà các ngân hàng triển khai để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi thực sự đến được với những DN có nhu cầu và khả năng sử dụng vốn hiệu quả.

Lãi suất cho vay giảm từ 1,5 - 2% giúp Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu, phường Bỉm Sơn giảm áp lực tài chính, bảo đảm tiến độ sản xuất.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bao bì, Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu, phường Bỉm Sơn có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để mua nguyên liệu, duy trì sản xuất và đáp ứng các đơn hàng cho đối tác cuối năm. Đại diện DN chia sẻ, được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất giảm từ 1,5 - 2%/năm của BIDV - Chi nhánh Trung Sơn sẽ giúp đơn vị chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, giảm áp lực tài chính và bảo đảm tiến độ giao hàng.

Cũng có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nghiêm, xã Hà Trung, kỳ vọng: “Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc giảm chi phí vốn vay giúp các DN nhỏ như chúng tôi duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và chủ động nguồn hàng phục vụ thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh”.

Từ nhu cầu thực tế của các DN có thể thấy, giảm lãi suất cho vay không đơn thuần là điều chỉnh một con số trong biểu lãi suất mà còn là giải pháp trực tiếp hỗ trợ DN giải bài toán chi phí, dòng tiền và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, đối với những DN có đơn hàng, thị trường và phương án kinh doanh khả thi nhưng thiếu vốn lưu động, chính sách tín dụng ưu đãi được triển khai kịp thời sẽ tạo thêm điều kiện để duy trì nhịp độ sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Tuy nhiên, để dòng vốn thực sự phát huy hiệu quả, việc giảm lãi suất cần đi cùng với khả năng hấp thụ vốn của DN, nhu cầu thị trường và hiệu quả sử dụng vốn. Về phía DN cũng cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và sử dụng vốn đúng mục đích. Đây là cơ sở để các tổ chức tín dụng đánh giá chính xác năng lực tài chính, hiệu quả dự án, từ đó rút ngắn thời gian thẩm định và nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc