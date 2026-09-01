Giải phóng mặt bằng ở Hoằng Thanh: Đồng thuận để tạo “lực” phát triển

Sau sắp xếp địa giới hành chính, xã Hoằng Thanh có diện tích tự nhiên 2.337ha, dân số hơn 38.000 người, sở hữu 6,2km đường bờ biển. Đây là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ - du lịch khi nằm trong không gian Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, đồng thời có làng nghề nước mắm truyền thống Khúc Phụ. Nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương xác định tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông theo hướng đô thị, du lịch, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành các tiêu chí để trở thành phường trước năm 2035.

Xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, xã Hoằng Thanh đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển các khu dân cư đồng bộ. Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng (GPMB) tiếp tục được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Nhiều dự án đầu tư đang được triển khai với khối lượng GPMB lớn, như: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông (giai đoạn 2); Khu tái định cư và tạo nguồn đối ứng thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông (giai đoạn 2); Khu đô thị mới Sunrise City; Cụm công nghiệp Hoằng Đông cùng một số mặt bằng dân cư khác...

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh Đông (giai đoạn 2), với diện tích quy hoạch hơn 149.443m2, ảnh hưởng đến 482 hộ dân. Đến cuối tháng 8/2026, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án và chi trả bồi thường cho 374 hộ có đất nông nghiệp, tổng kinh phí 13,9 tỷ đồng, đạt trên 70% diện tích cần GPMB. Tương tự, với Dự án khu đô thị mới Sunrise City, tổng diện tích quy hoạch là hơn 490.628m2, có 491 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương đã hoàn thành chi trả cho 414 hộ có đất nông nghiệp, đạt hơn 58% diện tích cần GPMB.

Đặc biệt, tại Dự án Cụm công nghiệp Hoằng Đông, quy mô quy hoạch 300.000m2, đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án và chi trả bồi thường, GPMB cho 261/277 đối tượng, đạt trên 94% diện tích cần GPMB. Hiện địa phương đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, với mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 9/2026, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch tỉnh giao.

Khối lượng GPMB lớn, ảnh hưởng đến đất ở, đất nông nghiệp của gần 2.000 hộ dân trong xã; hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất đai qua nhiều thời kỳ phức tạp; một số hộ dân băn khoăn với kết quả kiểm kê, đơn giá, phương thức bồi thường... Đó là những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB tại xã Hoằng Thanh.

Nếu chỉ áp dụng cách làm hành chính đơn thuần, rất dễ dẫn đến bức xúc. Từ thực tế đó, xã Hoằng Thanh đã thay đổi cách tiếp cận: từ “thông báo” sang “đối thoại”, từ “vận động chung” sang “lắng nghe từng trường hợp cụ thể”. Địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động công khai đầy đủ chủ trương, quy mô, ý nghĩa và tác động của dự án. Ban Chỉ đạo GPMB được thành lập với phân công rõ người, rõ việc. Đồng thời áp dụng phương châm “cuốn chiếu” trong GPMB, ưu tiên giải quyết dứt điểm các hộ đồng thuận trước, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa ở cơ sở. Lãnh đạo địa phương tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị và trực tiếp giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, trong đó có nội dung liên quan đến công tác GPMB.

Khi “bài toán” GPMB được giải bằng sự minh bạch và đối thoại, những công trình mới được triển khai sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Để “tăng tốc” tiến độ GPMB trong những tháng cuối năm, xã Hoằng Thanh tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý các tồn tại liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất và quyền nhận bồi thường. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa thống nhất; tranh thủ thời gian, kể cả ngày nghỉ, để hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh chi trả bồi thường, hỗ trợ. Lãnh đạo xã yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ; rà soát cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện của từng cá nhân phụ trách. Việc cung cấp thông tin về GPMB phải thống nhất, chính xác, tuyệt đối không tự ý hứa hẹn các nội dung liên quan đến đổi đất, bố trí đất hay chính sách hỗ trợ khi chưa có ý kiến của cơ quan chuyên môn, nhằm tránh phát sinh sai phạm và những hệ lụy phức tạp về sau.

Bài và ảnh: Việt Hương