Giải pháp ống gió và van chặn lửa Kaiyo đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa đang vươn lên trở thành cực tăng trưởng công nghiệp trọng điểm của cả nước. Cùng với quy mô nhà máy ngày càng mở rộng, việc thiết lập một hệ thống cơ điện (MEP) an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là ưu tiên hàng đầu của mọi chủ đầu tư. Trong đó, các giải pháp vật tư thông gió (HVAC) chất lượng cao từ Kaiyo Việt Nam đang trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều tổng thầu.

Mạng lưới thông gió: Tiền đề cho môi trường sản xuất an toàn

Tại các khu liên hợp sản xuất, môi trường làm việc thường xuyên phải đối mặt với tình trạng tích tụ nhiệt lượng, bụi bẩn và khí thải công nghiệp. Để duy trì không gian thông thoáng, bảo vệ sức khỏe người lao động và tuổi thọ máy móc, một hệ thống luân chuyển không khí công suất lớn là yếu tố không thể thiếu.

Nền tảng của hệ thống này là các trục ống gió (vuông, tròn xoắn) được kết nối liền mạch bởi hệ thống phụ kiện ống gió (côn, cút, măng sông, chạc ba). Tại các nhà máy gia công hiện đại như Kaiyo, quy trình cắt, chấn, dập được thực hiện hoàn toàn bằng hệ thống máy CNC tự động. Sự chuẩn xác trong từng milimet cơ khí giúp hệ thống đường ống đạt được độ kín khít tối đa, ngăn chặn rò rỉ lưu lượng gió và tiết kiệm chi phí năng lượng đáng kể.

Đóng vai trò điều tiết luồng không khí từ đường ống cái đến từng khu vực cụ thể là các loại van gió (van điều chỉnh lưu lượng, van một chiều). Trong khi đó, tại các điểm tiếp xúc với không gian phòng, hệ thống cửa gió (cửa khuếch tán, cửa nan bầu dục, cửa louver) không chỉ làm nhiệm vụ cấp – hút khí êm ái mà còn được thiết kế tinh tế, sơn tĩnh điện hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các khu vực văn phòng điều hành.

Tối ưu hóa an toàn PCCC với tiêu chuẩn EI

Trước những quy chuẩn khắt khe mới của QCVN 06:2022/BXD, hệ thống thông gió công nghiệp phải gánh vác thêm một nhiệm vụ mang tính “sống còn”: Hút khói sự cố và tăng áp cầu thang thoát hiểm. Điều này bắt buộc vật tư thi công phải có khả năng chịu nhiệt cực cao.

Giải quyết triệt để bài toán này, dòng sản phẩm ống gió chống cháy chuẩn EI (từ EI 30 đến EI 120) đã ra đời và tạo nên một bước tiến lớn về an toàn công trình. Bằng cách sử dụng các lớp vật liệu cách nhiệt chuyên dụng phủ ngoài lõi tôn mạ kẽm, hệ thống đường ống có khả năng chống chịu ngọn lửa hàng ngàn độ C trong nhiều giờ liên tục. Ngay cả trong hỏa hoạn, cấu trúc ống không bị biến dạng, đảm bảo luồng khói độc được hút ra ngoài, mở đường thoát hiểm an toàn cho lực lượng cứu hộ và người lao động.

Tuy nhiên, để ngăn chặn khói lửa lan truyền ngược qua các phân xưởng khác thông qua chính đường ống kỹ thuật, việc lắp đặt van chặn lửa là điều kiện bắt buộc. Thiết bị này hoạt động tự động dựa trên cảm biến cầu chì nhiệt. Khi nhiệt độ vượt quá giới hạn an toàn (thường ở mức 72-74 độ C), cầu chì đứt sẽ kích hoạt lò xo đóng sập hệ thống lá van, biến vị trí đó thành một bức tường chống cháy kiên cố, cô lập hoàn toàn đám cháy.

Cam kết đồng hành cùng nhà thầu xứ Thanh

Với bề dày 9 năm kinh nghiệm thực chiến, Kaiyo Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong làm chủ công nghệ sản xuất vật tư HVAC và PCCC đạt chuẩn kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH.

Sở hữu nhà máy quy mô lớn tại Phú Thọ cùng tuyến giao thông kết nối Bắc – Trung Bộ thuận lợi, Kaiyo có năng lực đáp ứng những đơn hàng khối lượng lớn với tiến độ giao hàng thần tốc đến tận chân công trình tại Thanh Hóa. Lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, Kaiyo cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp kiến tạo nên những tổ hợp công nghiệp an toàn, hiện đại và bền vững với thời gian.

