Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa

Vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 sẽ diễn ra tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá trong hai ngày (từ 30 đến 31/8), với sự góp mặt của hơn 30 vận động viên (VĐV) xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Chiều 12/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu, triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 (PVOIL VGC 2025) tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

PVOIL VGC 2025 được tổ chức bởi Hiệp hội Ô tô Thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, và Công ty Cổ phần OTV Truyền thông. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa mở màn cho bộ môn thể thao tốc độ tại địa phương, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao mang tính chất lễ hội.

Sơ đồ tổng thể chương trình.

Đây là giải đua Gymkhana đông nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Các gương mặt được tuyển chọn qua hai giải vòng loại Miền Bắc và Miền Nam, cùng với các vận động viên đặc cách nhờ thành tích cao từ các mùa giải trước. Các tay lái đến từ hơn 10 câu lạc bộ xe thể thao trên cả nước, trong đó có nhiều vận động viên từng thi đấu và đạt thành tích ở các giải đua khu vực và quốc tế.

Chất lượng giải được nâng cấp vượt bậc, được phân thành hai hạng: hạng Cầu trước (FWD) và hạng Cầu sau - Hai cầu (RWD-AWD). Ở hạng FWD, phần đông các ứng cử viên đến từ các CLB phía Nam. Ngược lại, ở hạng RWD-AWD, những tên tuổi được đánh giá cao nhất lại là những vận động viên phía Bắc.

Bên cạnh những màn tranh tài tốc độ kịch tính, giải đua còn mang đến các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của ban tổ chức bằng việc Công ty Cổ phần OTV Truyền thông, Quỹ OF Vì cộng đồng phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực tặng khoản tiền 100 triệu đồng cho địa phương, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những gia đình có người thân không may gặp tai nạn giao thông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Thông qua giải nhằm xây dựng phong trào ô tô thể thao lành mạnh trong nước, tiến tới hội nhập với cộng đồng khu vực và Quốc tế, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao. Trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết cũng như kỹ thuật lái xe an toàn cho cộng đồng người sử dụng xe ô tô. Đồng thời qua hoạt động thể thao và văn hóa giúp phát triển du lịch, truyền thông và quảng bá để thu hút du khách và cộng đồng người sử dụng xe ô tô đến với tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện cơ quan Báo chí đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức địa phương PVOIL VGC 2025 tại Thanh Hóa đã thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn và phân công phục vụ giải đấu.

Ban Tổ chức trả lời các câu hỏi của đại biểu; thông tin cụ thể thêm về các nội dung của giải.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc vòng chung kết; đóng góp ý kiến đối với công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... để giải được tổ chức thành công, an toàn và ấn tượng.

Anh Tuân