Gia đình hạnh phúc - nền tảng của quốc gia thịnh vượng

“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình”. Những câu nói giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy luôn nhắc nhớ về một giá trị bền vững trong đời sống con người. Dù xã hội có đổi thay, gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần, nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, hình thành nhân cách và đặt nền móng cho sự phát triển của mỗi con người. Từ những mái ấm ấy, những giá trị tốt đẹp được vun đắp, góp phần tạo nên nền tảng bền vững cho xã hội và quốc gia.

Chương trình truyền thông thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Trong suốt hành trình cuộc đời mỗi người, gia đình luôn là điểm tựa ở mọi giai đoạn. Khi còn thơ bé, đó là nơi hình thành những bài học đầu tiên về lễ nghĩa và cách làm người. Khi trưởng thành, gia đình là chốn nương náu tinh thần sau những áp lực mưu sinh. Và khi về già, gia đình là nơi quay về, nơi ký ức và tình thân được gìn giữ trọn vẹn.

Không chỉ là không gian riêng tư, gia đình còn là “trường học đầu tiên” của mỗi con người. Những điều tưởng như nhỏ bé như bữa cơm sum họp, một lời nhắc nhở của cha mẹ hay cách ứng xử giữa các thế hệ lại góp phần hình thành những giá trị cốt lõi như lòng hiếu thảo, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức sống vì cộng đồng.

Khi nhịp sống ngày càng hối hả, giá trị gia đình càng được nhìn nhận rõ hơn. Bởi chính gia đình là nơi giữ nhịp cân bằng cho mỗi con người giữa áp lực công việc, học tập và những biến động của xã hội hiện đại.

Gia đình hạnh phúc là nền tảng cho quốc gia thịnh vượng.

Gia đình ông Ngô Quang Trực, xã Triệu Lộc là một điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhiều năm liền. Trong suốt quá trình chung sống, vợ chồng ông bà luôn giữ gìn nếp sống hòa thuận, tôn trọng và sẻ chia. Các con trưởng thành, có việc làm ổn định, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Điều đáng quý là dù điều kiện kinh tế không dư dả, gia đình ông Trực vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư. "Điều quý giá nhất của một gia đình không phải là vật chất mà là sự gắn kết và tôn trọng giữa các thành viên. Chính nền tảng ấy giúp gia đình vượt qua khó khăn và trở thành điểm tựa để con cháu noi theo" - ông Trực chia sẻ.

Tại phường Nguyệt Viên, gia đình chị Nguyễn Thị Đạt cũng được nhiều người biết đến là một mái ấm tiêu biểu có ba thế hệ cùng chung sống hòa thuận. Dù bận rộn với công việc, chị vẫn dành thời gian chăm lo, đồng hành cùng con cái trong học tập và cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Đạt cho biết: “Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con không phải là áp đặt mà là đồng hành, lắng nghe và làm gương bằng chính hành động của cha mẹ”.

Từ những mái ấm như vậy có thể thấy, hạnh phúc gia đình không nằm ở sự đầy đủ về vật chất mà được tạo nên từ sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên.

Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Một gia đình hạnh phúc góp phần hình thành những con người có nhân cách tốt, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm. Ngược lại, khi gia đình thiếu gắn kết, sự phát triển nhân cách và chất lượng nguồn nhân lực cũng bị ảnh hưởng. Ở chiều ngược lại, sự phát triển của quốc gia cũng phản ánh từ mỗi gia đình. Khi gia đình ổn định, hạnh phúc, người dân có điều kiện yên tâm học tập, lao động và cống hiến, từ đó tạo nền tảng cho xã hội ổn định và phát triển bền vững.

Gia đình hạnh phúc là nền tảng cho quốc gia thịnh vượng.

Trong bối cảnh hiện nay, gia đình chịu nhiều tác động từ áp lực kinh tế, khoảng cách thế hệ và công nghệ số, khiến sự kết nối giữa các thành viên đôi khi không được liền mạch, trở nên đứt đoạn. Thực tế đó càng cho thấy cần tiếp tục xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, để mỗi gia đình thực sự trở thành điểm tựa cho sự phát triển của xã hội.

Nhận thức rõ vai trò của gia đình đối với sự phát triển bền vững, những năm qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường gia đình văn minh, tiến bộ. Nhiều mô hình gia đình văn hóa, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Công tác tuyên truyền về thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng tổ ấm.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hội đoàn thể, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tuyên truyền như: tổ chức các chương trình truyền thông, cuộc thi ảnh về gia đình hạnh phúc... Thông qua các hoạt động này, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc không của riêng ai. Hạnh phúc được bắt đầu từ những điều giản dị nhất: sự quan tâm của cha mẹ, sự hiếu thảo của con cái, sự sẻ chia giữa vợ và chồng, sự tôn trọng giữa các thế hệ. Khi mỗi người biết vun đắp cho tổ ấm của mình bằng tình yêu thương và trách nhiệm, gia đình sẽ trở thành nơi bình yên để trở về, là điểm tựa để mỗi cá nhân phát triển toàn diện và đóng góp cho xã hội. Bởi suy cho cùng, gia đình có hạnh phúc thì quốc gia mới thực sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Linh