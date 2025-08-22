Giả danh nhân viên giao hàng lừa đảo ngày càng tinh vi

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng với các chiêu trò ngày càng tinh vi. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link dẫn do người lạ gửi đến. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Tài khoản facebook Hoàng Bách chia sẻ cả căn cước công dân giả mạo để lấy lòng tin của chị N.T.M.A.

Một ngày đầu tháng 8, chị N.T.M.A., 34 tuổi, trú tại phường Hạc Thành đang làm việc ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi từ số máy +84 342 671 940 xưng là nhân viên giao hàng chuyển đơn hàng có giá 12 nghìn đồng. Nghe tên hàng và giá trị tiền đúng với đơn vừa đặt trên tiktok cách đây vài ngày, chị N.T.M.A. đồng ý nhận hàng và dặn nhân viên giao hàng nhét đồ qua cửa rồi nhắn số tài khoản để chuyển tiền. Sau khoảng 10 phút, nhân viên trên gọi điện báo đã giao hàng và gửi số tài khoản cùng số tiền hàng qua tin nhắn điện thoại. Không nghi ngờ, chị N.T.M.A. đã chuyển 12 nghìn đồng vào số tài khoản 100307821, Nguyen Dang Thuan, Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank). Tuy nhiên, nửa tiếng sau khi chuyển tiền, chị N.T.M.A nhận được tin nhắn: "Chị ơi, em xin lỗi. Em mới vào làm nên chưa rành việc. Em gửi nhầm số tài khoản đăng ký hội viên. E kết bạn zalo, chị bớt chút thời gian nhắn cho bên chăm sóc khách hàng hủy giúp em. Cái này là lỗi của em, mong chị thông cảm". Người giao hàng sau đó kết bạn zalo với chị N.T.M.A. Qua zalo người giao hàng đã gửi cho chị N.T.M.A. một đường link để truy cập, liên hệ với tổng đài hủy giao dịch, nhận lại tiền.

Không thấy chị N.T.M.A. trả lời, người này gọi điện thoại trình bày nếu chị không giúp đỡ mỗi tháng anh ta sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng, trong vòng 3 năm. Thương tình, chị N.T.M.A. truy cập đường link thấy hiện lên đoạn chat facebook có tên Hoàng Bách nên nhắn tin nhờ hướng dẫn hủy giúp giao dịch. Sau đó, facebook Hoàng Bách gọi cho chị N.T.M.A. yêu cầu quay màn hình. Sau nhiều thao tác, giao diện trên màn hình điện thoại yêu cầu nhập một mã số tới một số tài khoản cũng có tên là Nguyen Dang Thuan để hủy tài khoản. Lúc này, chị N.T.M.A. chợt tỉnh và vội vàng tắt máy. Biết mình bị lừa, chị gọi điện tới ngân hàng nhờ khóa tài khoản. Tài khoản Hoàng Bách còn gửi căn cước công dân và chia sẻ luôn mã nhân viên là 388766 và tất cả đều là giả mạo. Chị N.T. M.A. cho biết, ngày hôm sau số điện thoại kia vẫn gọi lại cho chị bảo tiếp tục hoàn thành thao tác. Nếu không, hồ sơ của chị sẽ bị đưa lên hệ thống để truy soát trừ tiền trong các tài khoản ngân hàng, không có tiền trừ chị thành người có nợ xấu.

Trường hợp của chị N.T.Nhung, 29 tuổi, phường Nguyệt Viên, cũng bị lừa gần 500 nghìn đồng vì cả tin. Ngày 15/8, chị N.T.Nhung nhận được cuộc gọi từ một số lạ, thông báo chị có đơn hàng trị giá hơn 480 nghìn đồng từ shopee. Thường có thói quen đặt hàng qua mạng, chị N.T.Nhung không lạ với những cuộc gọi như thế. Hỏi sơ qua về tên hàng và giá tiền, chị nhờ người giao hàng bỏ đồ vào nhà và nhanh chóng chuyển khoản. Chỉ đến khi về nhà không tìm thấy đơn hàng và gọi điện lại số máy người giao hàng trước đó không liên lạc được, chị N.T.Nhung mới biết mình đã bị lừa. Chị Nhung chia sẻ: “Lúc trao đổi qua điện thoại, người giao hàng biết tên, địa chỉ, mã đơn hàng, tên shop... nên tôi đã chủ quan”.

May mắn hơn, chị Đ.T.Nga, 39 tuổi, phường Hạc Thành, nhận cuộc gọi từ số máy lạ với giọng nói miền Nam và thông báo về việc có đơn hàng, đề nghị chị chuyển khoản. Tuy nhiên, thấy nhân viên giao hàng khu vực miền Bắc lại nói giọng miền Nam và món hàng tối qua mới đặt nay đã về, chị Đ.T.Nga thắc mắc hỏi thêm các thông tin về đơn hàng, rồi hẹn chiều về sẽ nhận thì phía đầu dây bên kia cúp máy.

Trên thực tế, chiêu trò lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng đã xuất hiện từ nhiều tháng nay. Các đối tượng sẽ theo dõi các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, như: facebook, tiktok... để xác định khách hàng có đặt mua sản phẩm. Sau đó, chúng lấy thông tin liên hệ và mặt hàng đặt mua của khách hàng từ các bình luận, tin nhắn công khai để thu thập thông tin người mua hàng. Có những thông tin cơ bản, các đối tượng gọi điện thoại xưng là nhân viên giao hàng để lừa đảo. Chúng thường gọi vào giờ hành chính, nếu khách bảo không có nhà, chúng sẽ nói để hàng ở cửa, trong sân hoặc gửi nhà người quen để yêu cầu thanh toán đơn hàng. Với các đơn hàng có giá trị cao, nhận tiền xong chúng sẽ chặn số, cắt liên lạc. Đơn giá trị thấp, các đối tượng sẽ diễn bài gửi nhầm, nhờ bấm vào đường link dẫn đến trang web giả mạo của đơn vị giao hàng rồi yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và nhập mã OTP...

Để đẩy lùi loại tội phạm này, cần sự vào cuộc chặt chẽ hơn của cơ quan chức năng, lực lượng an ninh mạng, ngân hàng, đơn vị vận chuyển... trong việc bảo vệ thông tin khách hàng. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các biện pháp ngăn ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng chỉ ở mức độ tương đối, vấn đề chính và trọng tâm hơn cả là mỗi người dân cần phải tự bảo vệ mình. Nếu như người dân xem tài khoản ngân hàng là ngôi nhà mà mình cất giữ tiền thì chìa khóa để “mở cửa” chính là các đường link lạ, thông tin bảo mật tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ (số thẻ, mã OTP)... Vì vậy, khi tham gia mạng xã hội, bất kỳ ai, dù tài khoản lạ hay quen (vì tài khoản cũng bị kẻ xấu chiếm đoạt) mà muốn “mượn chìa khóa” để vào ngôi nhà của bạn thì phải lập tức từ chối. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, do đó người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời hướng dẫn, giải quyết.

Bài và ảnh: Tăng Thúy