Gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 8/10, phường Hạc Thành và xã Hà Long đã tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Quang cảnh buổi gặp mặt tại phường Hạc Thành.

Dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tại Phường Hạc Thành có đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nữ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Hạc Thành là địa bàn có quy mô dân số lớn, giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong 9 tháng năm 2026, phường có 562 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 165% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại; 77% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, có 7 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, 4 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trên 30% doanh nghiệp đã đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành ghi nhận, biểu dương đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Cấp ủy, chính quyền phường cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hạc Thành này càng năng động, văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trao Giấy khen cho Hội Doanh nghiệp phường Hạc Thành.

Dịp này, một doanh nhân tiêu biểu của phường được nhận Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; UBND phường khen thưởng 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng địa phương.

* Năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ nông sản biến động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Hà Long vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, ổn định việc làm cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Hội Doanh nghiệp xã đã chủ động phối hợp với VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hội Doanh nghiệp tỉnh và chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới; nắm bắt khó khăn, vướng mắc của hội viên; kết nối các nội dung hỗ trợ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại chương trình kỷ niệm.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp xã Hà Long còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2026, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đã hưởng ứng các chương trình vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức khác với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, góp phần chăm lo các đối tượng yếu thế, xây dựng cảnh quan nông thôn và nâng cao đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo xã Hà Long trao Giấy khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Tại chương trình, đại diện Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng đội ngũ doanh nhân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo xã Hà Long trao Giấy khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Lãnh đạo xã Hà Long khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Tại chương trình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua đã được biểu dương, khen thưởng.

Việt Hương - Minh Hằng