EU tổn thất 43 tỷ euro vì khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025

Theo phóng viên tại Paris, các hiện tượng khí hậu cực đoan trong mùa Hè 2025, gồm nắng nóng, hạn hán và lũ lụt, đã để lại hậu quả nặng nề đối với kinh tế châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.

Trời nắng gay gắt tại Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Một nghiên cứu của Đại học Mannheim (Đức), công bố ngày 15/9 với sự tham gia của các chuyên gia Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã ước tính tổng thiệt hại kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) năm nay có thể lên tới 43 tỷ euro, tương đương 0,26% giá trị gia tăng gộp (GVA) của toàn khối.

Đáng chú ý, tác động của các thảm họa này không dừng lại ngay sau khi chúng kết thúc.

Các nhà kinh tế dự báo chi phí có thể tiếp tục gia tăng và đạt 126 tỷ euro vào năm 2029, tương đương 0,78% GVA của EU.

“Đây sẽ là một tổn thất kinh tế đáng kể,” bà Sehrish Usman, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo xu hướng gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Pháp là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ ba, sau Tây Ban Nha và Italy. Hai đợt nắng nóng cùng tình trạng hạn hán mùa Hè vừa qua được dự báo gây 10,1 tỷ euro tổn thất cho đất nước hình lục lăng trong năm 2025 (chiếm 0,39% GVA), và có thể lên tới 34 tỷ euro vào năm 2029 (1,3% GVA).

Theo nghiên cứu, hạn hán là hiện tượng tàn phá nhất với tổng cộng 29 tỷ euro thiệt hại, chủ yếu tại Nam Âu.

Các đợt nắng nóng gây thiệt hại 6,8 tỷ euro, trong khi lũ lụt chiếm khoảng 6,5 tỷ euro, tác động lớn nhất tại Italy.

Ở các nước Bắc và Trung Âu như Đan Mạch, Thụy Điển hay Đức, thiệt hại trực tiếp hiện còn hạn chế nhưng xu hướng lũ lụt ngày càng tăng.

Kết quả này có sự khác biệt so với các nghiên cứu gần đây. Viện thống kê quốc gia Pháp (Insee) cho rằng nắng nóng không gây tác động tức thì rõ rệt đến nền kinh tế trong quý 2 và 3, trong khi hãng bảo hiểm Allianz ước tính GDP châu Âu đã giảm 0,5 điểm phần trăm do đợt nắng nóng đầu tiên.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng thiệt hại kinh tế vượt xa những gì các công ty bảo hiểm ghi nhận. Ngoài chi phí trực tiếp như cơ sở hạ tầng bị tàn phá hay mất mùa, còn có những tổn thất gián tiếp kéo dài, ví dụ sản lượng mất đi từ một nhà máy bị lũ lụt phá hủy.

Nghiên cứu cũng chưa tính tới tác động của cháy rừng, bão tố, hay hiệu ứng cộng hưởng giữa nắng nóng và hạn hán, đồng thời thừa nhận khó định lượng hết các tổn thất trong dài hạn.

Bên cạnh tổn thất kinh tế, nghiên cứu cũng ghi nhận tác động nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng. Đợt nắng nóng đầu tiên hồi tháng Sáu và Bảy đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng tại 12 thành phố lớn của châu Âu.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tác động của nắng nóng đến phúc lợi xã hội còn rộng lớn hơn nhiều, nhất là đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương./.

Theo TTXVN