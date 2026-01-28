EU siết chặt tiêu chuẩn thực phẩm nhập khẩu

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm các sản phẩm đi vào Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung. Động thái này vừa nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa hỗ trợ tăng trưởng và việc làm cho các nhà sản xuất nội khối.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, lực lượng đặc nhiệm được ra mắt bên lề cuộc họp Hội đồng EU về nông nghiệp và nghề cá hôm 26/1, tiếp nối Đối thoại triển khai về kiểm soát nhập khẩu diễn ra tháng 12 năm ngoái khi EC công bố kế hoạch tăng cường hành động trong lĩnh vực này.

Hệ thống pháp luật hiện hành của EU đảm bảo rằng hàng hóa từ các nước thứ ba luôn an toàn, trong khi các cơ quan quốc gia tiến hành kiểm tra thực tế tại cửa khẩu, còn EC thực hiện kiểm toán tại các nước xuất khẩu để đánh giá hệ thống quản lý cũng như độ tin cậy, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và hải quan.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung vào an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tăng cường giám sát một số nhóm sản phẩm nhập khẩu quan trọng.

Đơn vị này quy tụ các chuyên gia từ EC và các quốc gia thành viên, với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát, thống nhất các quy trình và giảm sự chồng chéo giữa các nước.

Cụ thể, lực lượng sẽ đưa ra các kiến nghị về hành động chung giữa EC và các quốc gia thành viên, đồng thời xác định những lỗ hổng cần bổ sung biện pháp hành chính hoặc pháp lý để tăng cường giám sát.

Các biện pháp mới sẽ bảo đảm tất cả sản phẩm nhập khẩu vào EU phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tương đương hàng hóa sản xuất ở trong khối.

Mục tiêu cốt lõi trong chính sách an toàn thực phẩm của EU là bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật ở mức cao nhất. Quy trình kiểm soát nhập khẩu đóng vai trò then chốt, xác minh tính tuân thủ của sản phẩm ngay từ khâu cửa khẩu.

Bất kể hàng hóa sản xuất trong nước hay nhập khẩu, tất cả đều phải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm và tình trạng sức khỏe động – thực vật nghiêm ngặt.

Cao ủy phụ trách y tế và phúc lợi động vật Olivér Várhelyi nhấn mạnh các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của EU mang lại lợi ích thiết thực cho công dân châu Âu, bảo vệ sức khỏe con người, động vật và thực vật, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Ông cũng khẳng định mọi sản phẩm, dù từ các nước láng giềng hay từ thị trường xa, đều phải đáp ứng cùng một bộ tiêu chuẩn khi tiếp cận thị trường chung nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho nông dân và doanh nghiệp trong khối.

Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm thể hiện quyết tâm của EC trong việc chuyển các tiêu chuẩn an toàn thành hành động cụ thể. Đây được coi là bước đi quan trọng để củng cố niềm tin người tiêu dùng, bảo đảm tính nhất quán trong thực thi và nâng cao tính bền vững của thị trường nội khối trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động./.

Theo TTXVN