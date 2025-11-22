ECB: châu Âu cần cải tổ triệt để mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu

Trong bài phát biểu tại Frankfurt, Đức mới đây, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo châu Âu ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc toàn cầu.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu tại Đại hội Ngân hàng Châu Âu lần thứ 35 tại Frankfurt, Đức Ảnh: AFP

Bà nhấn mạnh sự phụ thuộc vào các nước thứ ba về an ninh và nguồn nguyên liệu chiến lược, cùng với các yếu tố như thuế quan Mỹ tăng, xung đột Nga-Ukraine và cạnh tranh từ Trung Quốc, đang làm suy yếu mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của khu vực. Thêm vào đó, thị trường nội địa châu Âu phát triển chậm, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, khiến khả năng chống chịu của lục địa trước biến động toàn cầu bị hạn chế.

Theo bà Lagarde, trong khi tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và các cú sốc toàn cầu ngày càng trở nên mạnh hơn, thị trường nội địa của châu Âu lại “đứng yên,” đặc biệt trong những lĩnh vực sẽ là nền tảng của tăng trưởng tương lai như lĩnh vực số và AI.

Lâu nay, châu Âu dựa vào xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như ôtô, thiết bị nhà máy, dược phẩm..., tuy nhiên, mô hình này không còn vận hành hiệu quả khi tăng trưởng kinh tế châu lục trong những năm gần đây khá trầm lắng, tụt xa so với Mỹ và Trung Quốc.

Trước bối cảnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde kêu gọi cải tổ triệt để mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.

Bà nhấn mạnh EU cần thúc đẩy hội nhập sâu hơn, phát triển thị trường nội địa như một nguồn sức mạnh để chống chọi với một thế giới bất định, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Bà cũng kêu gọi giảm rào cản thương mại và tăng cường hợp tác đa phương để tránh bị chi phối bởi các quyết định bên ngoài châu Âu.

Ngoài ra, bà cũng cảnh báo về nguy cơ “mất tăng trưởng, mất năng suất” đối với khu vực này nếu những cải cách mạnh mẽ không được thực thi.

Nhật Lệ

Nguồn France 24, AFP