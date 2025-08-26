Đường tỉnh 521C qua xã Pù Luông bị sạt lở nghiêm trọng
Theo Công an xã Pù Luông, do ảnh hưởng mưa bão số 5, tuyến đường tỉnh 521C đoạn qua thôn Eo Kén và thôn Pà Ban đang bị sạt lở nghiêm trọng.
Các vị trí sạt lở taluy dương trên tuyến đường tỉnh 521C rất nghiêm trọng.
Sạt lở taluy dương nghiêm trọng gây chia cắt giao thông.
Vách núi trên tuyến đường tỉnh 521C xuất hiện vết sạt.
Để đảm bảo an toàn, Công an xã Pù Luông cắt cử lực lượng tuần tra và khuyến cáo người dân không lưu thông qua tuyến đường này.
Nhóm PV Thời sự
