Đức và Hà Lan tiếp nhận những xe quân sự Caracal đầu tiên

Đức và Hà Lan đã tiếp nhận những xe quân sự Caracal đầu tiên dành cho lực lượng đổ bộ đường không, đánh dấu bước triển khai thực tế chương trình mua sắm chung giữa hai nước với kế hoạch trang bị hơn 1.500 phương tiện. Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo ngày 30/10, lễ bàn giao được tổ chức một ngày trước đó tại nhà máy Rheinmetall Defence Netherlands ở thành phố Ede, miền Trung Hà Lan.

Caracal là dòng xe địa hình quân sự hạng nhẹ dẫn động bốn bánh, được phát triển trên nền tảng khung gầm Mercedes-Benz G-Class, phục vụ vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị. Xe được thiết kế để trang bị cho Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 11 của Hà Lan và Sư đoàn Lực lượng Cơ động nhanh của Đức. Hai đơn vị đã hoạt động trong cùng một đội hình chỉ huy kể từ năm 2014, khi lữ đoàn Hà Lan đặt dưới quyền chỉ huy của sư đoàn Đức.

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, việc hai nước sử dụng các phương tiện có cấu hình kỹ thuật tương đồng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận hành, bảo dưỡng và bảo đảm hậu cần, qua đó tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Caracal do Rheinmetall phối hợp với Mercedes-Benz và Armored Car Systems (ACS) phát triển. Xe sử dụng khung gầm quân sự Mercedes-Benz G-Class dòng 464, có thể được vận chuyển bằng các máy bay quân sự như C-130, A400M, C-17 hoặc bằng trực thăng hạng nặng CH-47F Chinook và CH-53K King Stallion. Dòng xe này có thể được phát triển thành nhiều cấu hình phục vụ các nhiệm vụ khác nhau, gồm vận chuyển binh sĩ, cứu thương và tiếp tế.

Tháng 7/2023, Đức và Hà Lan ký hợp đồng khung với Rheinmetall, cho phép mua tối đa 3.058 xe Caracal, với tổng trị giá lên tới 1,9 tỷ euro, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đơn hàng chắc chắn ban đầu gồm 1.508 xe, trị giá khoảng 870 triệu euro. Theo kế hoạch, chương trình sẽ cung cấp hơn 1.500 phương tiện cho hai nước đến năm 2030. Bộ Quốc phòng Hà Lan chưa công bố số lượng xe được bàn giao trong đợt đầu tiên cũng như lịch trình tiếp nhận các lô tiếp theo.

Thanh Hằng